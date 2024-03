Grupo Energía Bogotá eligió nueva Junta Directiva y aprobó distribuir dividendos por $2,3 billones

El ejecutivo agregó: “En Colombia buscamos sacar los cronogramas de proyectos de construcción que son vitales. El licenciamiento ambiental para la línea Norte y Sogamoso es urgente, si no la posibilidad de racionamientos en el centro es inminente. Hoy en día hay 400 megavatios de proyectos que no están pudiendo tener energía, centros de distribución, Data Centers, urbanizaciones de casi 14.000 personas, que si no logramos se construyan las líneas no hay suficiente energía eléctrica para poderlos abastecer. Disminuir el impacto ambiental en el centro, Termozipa está operando 24/7, solamente 15 días sin carro en Bogotá compensa lo que son las emisiones de Termozipa en un mes, eso demuestra la dimensión y la gravedad ambiental de que no podamos sacar adelante los proyectos que son centrales para el suministro de energía sana, renovable y competitiva”.