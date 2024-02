La compra de ropa cayó el año pasado. No mejoró ni en diciembre cuando todos suelen estrenar

El año pasado, las ventas minoristas de prendas de vestir y textiles cayeron 5,7 por ciento y su fabricación disminuyó en 12,2 por ciento. No valieron ofertas ni los gangazos de pague uno y lleve dos, pues incluso en diciembre, el mes en el que los colombianos suelen estrenar, el comercio de ropa bajó 4,4 por ciento.

La menor compra de ropa se debe a que los consumidores han tenido que darles prioridad a otros gastos. (Photo by Humberto Matheus/NurPhoto via Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images