Los juguetes pueden tener una buena temporada este fin de año. ¿Por qué? El dólar y las rebajas explican esta dinámica

Paola Forero, vendedora de juguetes en el popular sector de San Victorio, una de las mayores plazas minoristas del país, no duda en asegurar que 2023 va a ser mejor en materia de regalos que 2022, al menos en lo que se refiere a los más pequeños. Al igual que sus colegas, asegura que mientras muchos de los artículos de la canasta familiar no han parado de subir o se mantienen caros, los juguetes han bajado hasta en 50 por ciento.

Prueba de ello es un carro tipo transformer que el año pasado valía 59.000 pesos en San Victorino y hoy se consigue en 39.000, gracias a que en lo que va de 2023 el precio del dólar ha bajado 17 por ciento y casi la totalidad de los juguetes que se venden en el país son importados . A eso se suman altos inventarios de lo que no se ha vendido en el año.

No obstante, tanto en San Victorino como en Mercado Libre tienen claro que los días de mayores ventas serán entre el 22 y el 24 de diciembre, no solo por la costumbre de muchos de hacer las compras a último minuto, sino porque el plazo para pagar la prima navideña es el 20 de diciembre y numerosos empleadores esperan hasta la fecha límite.

Tradición y tecnología

Los vendedores de juguetes creían que este año el protagonismo se lo iban a llevar los personajes de las películas Barbie y Super Mario Bros , tras su éxito en taquilla, pero no ha sido así. Siguen reinando los juguetes atemporales como carros pequeños, balones, muñecas, patinetas, pistolas de agua y coches de bebé.

Listas como las que hace Amazon, llamada ‘Juguetes que nos encantan’, y medios como The New York Post y The Telegraph insisten en que para esta temporada las Barbies con sus casas y carros de ensueño van a mover las cajas registradoras, pero también la casa de muñecas de Gabby, personaje de una serie de Netflix; así como Le Mieux Puppy, unos perros de peluche con pilas que caminan y ladran y se les puede llevar de ‘paseo’ con su respectiva correa. También sobresalen dos juguetes para juego de roles, uno para hacer una barbería y otro que imita una tienda de café, con máquina para expreso, pocillos y panadería.