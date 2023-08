Los problemas del TLC van mucho más allá del maíz, ¿qué viene ahora?

Vuelve la calma

El florero de Llorente

“En esto no ha habido equidad, pues existe protección para el producto terminado (trozos de pollo) y no para el productor primario de maíz, que es el eslabón más débil de la cadena y que compite con las importaciones. Los avicultores hicieron más lobby y lograron una protección del 95 por ciento, mientras el maíz tiene un arancel del 0 por ciento y debería ser siquiera de 15 por ciento”, aseguró este dirigente gremial, quien explicó que los cultivadores locales no producen más porque hay un tratamiento preferencial tributario para el maíz importado. Se refiere a que los productores pecuarios, al ser exentos del IVA, le piden a la Dian que les devuelva el IVA que le pagaron al importador, el cual, además, no paga cuota parafiscal como sí lo hace el cultivador nacional, y en su concepto esa es la mayor desventaja.