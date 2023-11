Los Robles: el libro de un abogado que les enseña a las familias adineradas que no deben perder el tiempo peleando

Rodrigo Lozano: Sí, completamente. Es un compromiso académico mío, como profesional en un área donde he venido desarrollando a lo largo de 20 años asesorías a familias empresarias. Quise dejar consignado un conocimiento, unas técnicas, unas metodologías en una obra literaria. Tenía dos opciones: un libro receta, un manual formativo, el típico libro Manual para hacer una junta directiva exitosa o hacer una novela. Me fui por ahi. Depronto puedo así cautivar más al lector. En la novela cuenta una historia. Te hace reír, te hace llorar...No es una novela romántica, ni histórica, pero tampoco es un manual académico.

Rodrigo Lozano: En esta novela hay muchísimas guías sobre la forma como una familia que es grande en su patrimonio y grande en el número de individuos debe organizar sus activos no empresariales de una manera organizada, tal como lo hubieran hecho con los de la empresa. Las familias tienen que de pronto hacer un deslinde entre lo que es la empresa que genera recursos y los recursos generados con el dinero, los dividendos provenientes de ese mundo empresarial y el gran llamado, la gran enseñanza es que el nombre del juego en una sociedad es el dividendo, el dividendo que genera la empresa sus accionistas, no lo que los accionistas puedan drenar de ella.

Rodrigo Lozano: Las empresas no pueden ni deben drenarse. No se les deberían sacar vehículos, sacar privilegios, gastos de representación, viajes honorarios de gente y demás, ¿qué le queda al accionista? nada. Entonces se ve privilegiado, es el director, el miembro de junta, el patriarca, pero los accionistas de verdad o los herederos no tienen ninguna expectativa de recibir valor de la empresa. Entonces la familia debe dividir muy bien lo que es el negocio en marcha, profesionalizarlo, gerenciarlo con terceros, tener una junta, tener un gobierno y ya frente a los demás activos, que puede ser la finca raíz, las inversiones y demás manejarlos. Pero no con un cuaderno de tienda, sino manejarlos con criterio empresarial como si fueran una empresa misma, y entonces ahí en el libro está todas las fórmulas de organización de un patrimonio familiar, a partir de una oficina de familia y de unas buenas prácticas.