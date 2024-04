MinHacienda, Ricardo Bonilla, criticó el crecimiento económico ‘al debe’ y explicó el anuncio de la petición que le harán al FMI con la deuda

Esos dos hechos no fueron los únicos, según dijo Bonilla, lo cierto es que, en la actualidad, Colombia tiene un crédito con el FMI que fue pactado a muy corto plazo, en 8 cuotas, una de las cuales ya se pagó y la segunda tendrá que amortizarse en unos meses (junio).

En ese contexto, el ministro de las finanzas argumentó que, tal como lo dijo el presidente, el país necesita una reactivación, lo que se hace con inversión, no con deuda. Y si se honra el compromiso como está no habrá forma de invertir, ya que se requiere conseguir 125 billones de pesos para el servicio de la deuda.

El dilema del endeudamiento tomado con crédito flexible

Según Bonilla, “no se trata de poner el espejo retrovisor”, pero no se puede olvidar el golpetazo de la pandemia: “nos llevó a una recesión de -7 % del PIB”. La salida de ahí, de manera posterior, implicó una recuperación muy rápida del crecimiento de la economía, lo que, a su juicio, “fue un milagro económico”, pero se hizo “al debe y hoy estamos pagando las consecuencias. El país quedó fuertemente endeudado, además, con deudas que no son consideradas como tal”, reiteró.