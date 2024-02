‘No hay errores de omisión en el Presupuesto, es un ejercicio de prioridades’, ministro de Hacienda sobre el enredo que se armó con la plata pública

A las amplias necesidades de inversión en obras que requiere el país ahora se suma un lío con el presupuesto general de 2024, el cual tendría billonarios recursos atrapados por cuenta de una inconsistencia en el decreto de liquidación que no estaría acorde con las normas y que, por ende, requiere una solución urgente.

“El presupuesto no es una tienda de barrio que se abre para amigos y se cierra para enemigos”, sablazo de Juan Camilo Restrepo al gobierno

Esa bolsa es lo que se llama partida global, algo que forma parte de la técnica con la que se elabora el presupuesto, previendo que en el momento de aprobar los recursos públicos para el año siguiente aún no se tiene la total claridad con ciertos gastos, por ejemplo el del costo de la nómina pública con los nuevos incrementos salariales definidos.

La Corte Constitucional emitió una sentencia en la que dijo que las partidas globales son, o provisiones para lo que en el momento de elaborar el presupuesto se desconoce , ya sea en cuantía o en imprevisto (un desastre natural, por ejemplo), o para el desarrollo regional, y son las que en el Congreso de la República se pelean los parlamentarios cuando se tramita el presupuesto. En todo caso, no las pueden recibir ellos directamente, sino que tendrán que ser ejecutadas a través de las entidades territoriales.

Algo inédito

El enredo presupuestal que hay ahora parece ser inédito. En el mencionado decreto de liquidación del presupuesto, en el que se tienen que detallar las apropiaciones y definir los gastos, no se hizo el dibujo completo requerido, lo que, para algunos técnicos en finanzas públicas consultados por SEMANA, podría llevar a una demanda de inconstitucionalidad.

La primera inconsistencia surge porque el decreto de liquidación del presupuesto debe ir acompañado de un anexo en el que detalle en qué se va a gastar cada peso . Y el Gobierno no lo hizo así, sino que en vez de un cuadro con desagregaciones, esos 13 billones los metió dentro del cuerpo del decreto, en un artículo de unas cuantas líneas, lo que, a juicio del exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, dejaría la puerta abierta para que dichas partidas globales “sean desglosadas y distribuidas por el presidente, según sus afectos o desafectos políticos”.

¿Opacidad?

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo a este medio que el no incluir en el anexo las especificaciones de esas partidas globales no fue una omisión, sino “un ejercicio de priorización” (de inversiones), mensaje que está en línea con la opinión de la congresista Olga Lucía Velásquez, quien durante varios años ha sido integrante de las comisiones que estudian y aprueban el presupuesto en el Legislativo. “Me inclino por la buena fe, por lo tanto, pienso que el Ministerio de Hacienda buscaba proteger las partidas de inversión para que no se utilizaran en gastos de funcionamiento”.