¿Pedir al Banco de la República que baje sus tasas de interés amenaza su independencia?

Aunque no lo mencionaron en la rueda de prensa, detrás de su pedido está una evidente caída del crédito en el país, que a mayo registra un descenso anual de 1,42 por ciento real, es decir, descontando inflación. Las mayores bajas están en consumo, que cae 4,28 por ciento real, y vivienda, con -1,14 por ciento. Al mismo tiempo, la morosidad subió 20,79 por ciento , lo que significa que, de los 613 billones de pesos que deben los colombianos al sistema financiero, 31,5 billones tienen retrasos en los pagos.

Pese a lo anterior, la declaración conjunta de gremios y MinHacienda causó polémica. Están quienes, como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, creen que ese tipo de pronunciamientos pueden provocar el efecto contrario al solicitado: que los codirectores del Emisor con dudas sobre su decisión en la próxima reunión se inclinen por aquella que ratifique la independencia del Banco , en este caso, no bajar tasas. También está la corriente del profesor de economía de la Javeriana y analista Jorge Restrepo, quien considera que la manifestación conjunta fue un grave e inconveniente error. Grave, porque Bonilla salió a defender los intereses de dos gremios, que no son necesariamente los de todos los colombianos. E inconveniente, porque “condiciona públicamente la independencia del Emisor”.

Otros, como Freddy Castro, piensan que no hay de qué preocuparse ante esas ‘presiones’, que se han dado en el pasado, pues siempre la junta ha tomado decisiones con independencia y criterio técnico. Aunque la inflación sigue cayendo –para agosto quedó en 11,43 por ciento anual –, aún está lejos del rango meta.

Malagón aclara que no buscan presionar al Banco, cuya labor consideran acertada. De hecho, señala que gracias a su política monetaria la realidad de liquidez de Colombia va a cambiar y que, por ende, empresarios y personas no deben frenar los proyectos para los que requieren financiación. Con respecto a la caída del crédito, dijo que fue deliberada, pues era necesario moderar el crecimiento de las carteras. Además, por ahora, les interesa trabajar con la Superfinanciera para que los morosos no se salgan del sistema financiero formal. Evalúan programas de alivio a deudores, como los aplicados en pandemia.