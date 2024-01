Rectifican al presidente Petro, quien regañó a la dirigencia cafetera por pérdida de puestos en ‘ranking’ de producción de café

El mandatario, que está empeñado en una transformación productiva del campo, de cara a la ruta de no depender tanto de los hidrocarburos, recordó las épocas en las que Colombia tenía bonanzas cafeteras: “éramos el segundo productor mundial y hoy somos el quinto”.

Tras esa frase empezó el toque toque. El mandatario involucró a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, a quien le dijo en el mismo discurso que “nos va a pasar Etiopía, si la ministra de Agricultura no se pone las pilas”. Lo que sonó a regaño motivó de inmediato una cascada de comentarios, pero no precisamente en busca de lo que salió a aclarar el presidente: “el regaño no era para la ministra de agricultura, sino para la dirigencia cafetera tradicional, que dejó caer a Colombia del 5 al 2 puesto en producción mundial”.