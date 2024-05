Top 6 de las noticias económicas. Entérese de lo que pasó en la semana y afectará su bolsillo

Se pierden puestos de trabajo

La pérdida de empleos se está dando y podría escalar más, pues el asunto tiene que ver con la fuerte caída de la inversión en 2023, lo que implica que no se encendieron motores para que las fábricas produjeran más y así se demandara mano de obra.

El desempleo está en dos dígitos y la población por fuera de la fuerza de trabajo (los que dejan de buscar puesto) aumentó en 382.000 personas. Ese hecho le quita presión a la cifra, pero no deja de ser alarmante, pues no hay señal de bienestar para los desempleados. Todo esto sucede en medio de una reactivación de la economía que no llega.