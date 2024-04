Construyendo un futuro sostenible: Congreso de innovación bilateral en tecnologías verdes Italia-Colombia

Este evento está dentro de las actividades programadas en Expo GreenTech, que se llevará a cabo los días 23 y 24 de abril en la sede Salitre de la CCB. Expo GreenTech busca ser un punto central para la innovación y el intercambio de conocimientos entre Italia y Colombia. Además de la agenda académica, se desarrollará una feria comercial y encuentros one to one entre empresas participantes, asistentes y representantes gubernamentales de ambos países, con el objetivo de crear colaboraciones innovadoras y disruptivas.