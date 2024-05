Utilidad de aerolínea con gran participación en Colombia alcanzó los US$258 millones

A su vez, el grupo no solo registró un nuevo margen EBIT ajustado récord de 13,9% y una generación de EBITDAR ajustado de US$796 millones en el periodo, sino que también actualizó su guidance para 2024 basados en el sólido desempeño del primer trimestre del año y en el positivo comportamiento de la demanda.

El grupo proyecta un EBITDAR anual (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization and rent costs por sus siglas en inglés) ajustado entre US$2.750 millones y US$3.050 millones, lo que representa un incremento respecto del guidance entregado en diciembre del año pasado que fue de entre US$2.600 millones y US$2.900 millones.