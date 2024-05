Terminó la Macrorrueda 100: hay millonarias expectativas de negocios que buscan impulsar los territorios

El país llevó a cabo uno de los eventos más importantes en el panorama comercial internacional del país, la edición número 100 de las macrorruedas de negocios.

Este evento, que se considera la actividad de promoción comercial internacional más relevante de Colombia, proporcionó una plataforma para que empresas colombianas, especialmente mipymes, se reunieran con compradores internacionales, dejando un balance de más de 12.000 citas de negocios.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó “la importante participación de empresarios procedentes de los 32 departamentos, que confirman el interés del Gobierno del Cambio por beneficiar a todos los territorios. Estos nuevos contactos de negocios sin duda permitirán concretar nuevos negocios a nuestras empresas y así avanzar en la justicia económica que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego”.

De acuerdo con Carmen Caballero, presidente de ProColombia, “celebramos los importantes resultados de la Macrorrueda 100, que no es más que una manifestación de la determinación de los empresarios y emprendedores del país por fortalecer su presencia en el mercado internacional y promover un desarrollo inclusivo y sostenible”.

“Esto no solo marca una cifra histórica para las MiPymes, sino que también simboliza la evolución constante de nuestras regiones, de nuestro empresariado y de Colombia, el País de la Belleza”, agregó. | Foto: Cortesía: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).

“Esto no solo marca una cifra histórica para las mipymes, sino que simboliza la evolución constante de nuestras regiones, de nuestro empresariado y de Colombia, el país de la belleza”, agregó.

Con el 70 % de la información reportada hasta la fecha, el evento contó con la participación de 683 compradores de 51 países, que lograron tener más de 12.200 citas de negocios con 1.698 exportadores (92 % mipymes) de 30 departamentos de ‘Colombia, el país de la belleza’.

La Macrorrueda 100, organizada por ProColombia siguiendo los lineamientos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, logró generar expectativas de negocios por US$ 281 millones, de los cuales US$ 18,4 millones fueron en ventas inmediatas.

Venezuela encabeza la lista de los países más compradores con un valor de compras inmediatas por US$ 3,2 millones, seguido por Estados Unidos con US$ 3,1 millones, Ecuador con US$ 1,6 millones, Perú registró compras por US$ 1,4 millones y Bolivia por US$ 1 millón.

Por otro lado, los sectores más populares fueron los de agroalimentos con compras inmediatas por US$ 11,2 millones, seguido del sector de metalmecánica con compras por US$ 4 millones y sistema, moda e industrias 4.0 con un total, cada uno, de US$ 1,2 millones.

En cuanto a los resultados por departamento, Valle del Cauca encabeza la lista con compras inmediatas por US$ 3,9 millones, seguido de Cundinamarca con US$ 3,8 millones, Antioquia los sigue con US$ 3,1 millones, luego Atlántico con compras por US$ 1,2 millones y Norte de Santander y Risaralda, cada uno, con compras registradas de US$ 1 millón.