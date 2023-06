“El espacio público no se arrienda ni se vende”, el llamado del distrito en Bogotá por falsos comerciantes

El Instituto Para la Economía Social (IPES), alertó sobre una modalidad que estarían utilizando personas inescrupulosas con el fin de lucrarse con el espacio público y ferias temporales. Según las denuncias de varios comerciantes del centro de Bogotá, un hombre recorre la Carrera Séptima ofreciendo al comercio formal, supuestamente, puestos entre los 300.000 y 500.000 pesos en las ferias que se realizan en esta zona para apoyar el emprendimiento local.

Alejandro Rivera director del IPES - Foto: IPES

El director del IPES, Alejandro Rivera, hizo un llamado para que las personas no se dejen estafar y denuncien. Así mismo, aclaró que la participación e inscripción en estas ferias es gratuita, los ciudadanos que quieran participar deben estar registrados en la Herramienta Misional (HEMI), además de cumplir con las condiciones y requisitos que pueda tener cada feria de manera particular (estar registrado en determinada localidad, vender determinados productos, etc.)

Señaló que la entidad está presta a recibir las denuncias y a denunciar ante las autoridades competentes a las personas que, abusando de la necesidad de otras, se están lucrando de manera ilegal con estos cobros. En lo corrido del presente año se han adelantado en Bogotá 11 ferias temporales para garantizar el derecho al trabajo de los emprendedores locales de diferentes localidades.

Economía informal en Bogotá. - Foto: Guillermo Torres

Distrito inició instalación de nuevo mobiliario para ventas reguladas en el espacio público en Bogotá

Atendiendo una solicitud del Instituto para la Economía Social, IPES, que busca mejorar las condiciones laborales de los vendedores informales caracterizados en los entornos de la capital colombiana, la Defensoría del Espacio Público, inició la instalación de un nuevo mobiliario urbano diseñado para resguardar a los usuarios de los cambios climáticos.

Se trata de 308 nuevas cubiertas de los módulos de venta instalados en el espacio público que son administrados por el IPES. Estas estructuras están fabricadas en acero inoxidable, y placas de plástico translúcido, con medidas amplias que protegen a los vendedores populares de la intemperie.

“Esta es una cooperación entre la Defensoría del Espacio Público, y el IPES, que se viene adelantando desde el inicio de la concesión del mobiliario urbano que se tiene en el Distrito y que ya se ve materializada con la instalación de la primera de estas cubiertas, de las 90 que se pondrán en funcionamiento durante este 2023″.

“Dicha infraestructura solucionará el déficit que se registraba con las cubiertas anteriores, que no protegían del todo a los usuarios de las inclemencias del clima, generando nuevas experiencias en los entornos”, indicó Diana Alejandra Rodríguez Cortés, directora de la Defensoría del Espacio Público.

El total de las cubiertas de estos módulos de venta instalados en el espacio público, se instalarán en el transcurso de los próximos tres años, y su ubicación en los entornos se realizará de acuerdo a la priorización emitida por el IPES.

Distrito inició instalación de nuevo mobiliario para ventas reguladas en el espacio público en Bogotá. - Foto: Dadep

“Celebramos la instalación de las cubiertas que permitirán mejorar el trabajo de nuestros vendedores y su calidad de vida. Desde el IPES, le seguimos apostando al crecimiento de la economía popular, por esta razón continuamos ofreciendo a los vendedores y vendedoras informales de Bogotá, las diferentes alternativas para que puedan ejercer su derecho al trabajo y al mínimo vital como lo son los quioscos, ferias temporales, puntos comerciales, capacitaciones y formación entre otros programas”, Alejandro Rivera, director del Instituto para la Economía Social IPES.