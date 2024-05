ABC de la ley Dejen de Fregar. ¿Cuáles son los riesgos que trae? ¿Cuándo y cómo lo pueden contactar a usted?

L.T.: Principalmente la Ley 2300 dispone que las comunicaciones a los consumidores comerciales tendrán las siguientes restricciones horarias: solo se pueden enviar comunicaciones de lunes a viernes entre 7:00 a.m. y 7:00 p.m. y los sábados entre 8:00 a.m. y 3:00 p.m.; se prohíbe cualquier tipo de contacto los domingos y festivos; se prohíbe el contacto por varios canales en una semana y se prohíbe el contacto en más de una ocasión en un mismo día.

L.T.: Si bien los consumidores se podrían ver beneficiados al dejar de recibir comunicaciones indeseadas en horarios inadecuados y por canales indeseados, la Ley también los restringe, pues en el RNE no permite elegir de qué empresa se desea o no recibir comunicaciones comerciales o publicitarias.

L.T.: Esto significa que puedo decidir si no quiero que me contacten a través de llamadas, mensajes de texto, correo electrónico o aplicaciones web (la cual incluiría por ejemplo WhatsApp). Por ejemplo, puedo decidir si solo quiero que me contacten por correo electrónico, pero no por SMS o aplicaciones web.