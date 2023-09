Acceso a la tierra será uno de los temas claves de la agraria

Para expertos, lo que en un comienzo logró el presidente Petro en el sentido de crear un ambiente positivo y conciliador para avanzar en una reforma agraria concertada ahora se ve opacado por el afán de querer sacar esa reforma a la fuerza. “ A través de un proyecto de decreto que reglamenta un artículo del Plan Nacional de Desarrollo para agilizar la compra de tierras , incluyen el concepto de extinción de dominio, que si bien existe en la legislación, lo ponen de una manera que le hace ruido y genera incertidumbre. Para mí es una señal de que quieren hacer la reforma agraria, no de manera concertada, sino a la fuerza”, dijo la exministra de Agricultura Cecilia López.

Para el sector legal del país, si bien es positivo que se quiera cerrar la brecha en el acceso a la tierra para hacerla productiva, el lunar está en el hecho de que no hay claridad sobre cómo lo hará. “Veo con optimismo que este Gobierno cierre la brecha de acceso a la tierra de quienes históricamente la han ocupado y busque herramientas para volverla productiva. Sin embargo, la forma como se pretende adquirir la tierra por parte del Ejecutivo no es clara en cuanto al criterio legal para considerar un lote rural como no explotado o improductivo”, dijo Julián Cardona, director de la práctica de Derecho Urbanístico de la firma Dentons Cárdenas & Cárdenas.