Apoyo del Gobierno ha sido clave en avances de los proyectos de transmisión de energía, destaca Grupo Energía Bogotá

El trabajo articulado que vienen desarrollando los diferentes entes del Gobierno nacional y el Grupo Energía Bogotá (GEB) en los proyectos de transmisión de energía eléctrica que construye la multilatina está dando frutos para garantizar que estas iniciativas entren a operar en el año 2026 y así fortalecer la seguridad energética nacional.

Juan Ricardo Ortega López, presidente del GEB, manifestó que el estado del proyecto Colectora en sus consultas previas, registra un avance del 93,6 %. Además, precisó que ya se han suscrito acuerdos con 220 de las 235 comunidades certificadas, incluidas las 11 que recientemente avaló el Ministerio del Interior.

“El apoyo de los ministerios de Minas, Ambiente y del Interior ha sido inmejorable en todos los proyectos que desarrollamos, porque nos ha permitido dinamizar estos procesos. Estamos trabajando fuerte entre todos para garantizar, por ejemplo, que todos los proyectos se encuentren en operación en 2026 y sigamos implementando una transición energética justa, para seguir mejorando vidas”, aseguró Ortega.

En el proyecto Colectora a 500 kilovoltios (kV), que incorporará al país las energías renovables que se producirán en La Guajira, se está haciendo el Estudio de Impacto Ambiental y en Cuestecitas – La Loma se empezará este año la fase constructiva al contar ya con licencia ambiental.

Son varios los proyectos de transmisión energética que viene adelantando Grupo Energía de Bogotá. Uno de estos, se ejecuta en el departamento de La Guajira. - Foto: Cortesía: Grupo Energía de Bogotá.

Por su parte, el proyecto Refuerzo Suroccidental (RSO), clave para la seguridad energética y el abastecimiento de este servicio público en el suroccidente colombiano, avanza su construcción en los tramos 1 y 3, y el 2 está en fase de licenciamiento.

El GEB también construye los proyectos Sogamoso y Norte, iniciativas que fortalecerán el suministro del centro del país y de Bogotá; se trata de blindar con ellos a la región ante eventuales riesgos de desabastecimientos por la alta demanda de energía eléctrica.

El Presidente del Grupo Energía Bogotá calificó de “importante y necesario” el respaldo y soporte de los Ministerios del actual Gobierno para la finalización de todas las iniciativas que construye la multilatina, con el fin de que entren a operar en 2026. - Foto: Cortesía: Grupo Energía de Bogotá.

“El trabajo que estamos haciendo con el Gobierno es importante y necesario para que todos estos proyectos estén en 2026 y fortalezcamos así el Sistema Interconectado Nacional (SIN)”, concluyó Ortega, quien reiteró el compromiso del grupo empresarial en el impulso, crecimiento y desarrollo del sector energético nacional, y de la economía nacional en general. Afirmando a su vez que estos esfuerzos buscan darle tranquilidad tanto a los hogares colombianos como al sector productivo, frente a la prestación del servicio de energía eléctrica.

No hay riesgo de racionamiento

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, manifestó en el marco de su intervención en la plenaria del Senado, que Colombia no tiene un riesgo de racionamiento de energía eléctrica, afirmando que no hay necesidad de generar este tipo de pánico en el país.

“No tenemos un riesgo de racionamiento de energía eléctrica, esa es una información falsa que no tiene sustento técnico. No hay necesidad de generar este tipo de alarmas. ¿Por qué queremos generar este tipo de pánico?”, manifestó Vélez.

Manifestó además que “no entendemos con qué interés, algunas personas quieren generar pánico. Los embalses del país están por encima del promedio de hace dos décadas, incluso son superiores a los de 2015, cuando se presentó fenómeno del niño”, asegurando además que tanto el Gobierno nacional como las empresas del sector energético, están tomando las medidas pertinentes para garantizar el suministro y que no se presente en el corto plazo situaciones similares como las registradas hace 30 años.

Las declaraciones de la funcionaria se dieron en el marco de una nueva moción de censura que se tramita en su contra, en donde Vélez aprovechó la oportunidad para defender la gestión que ha venido realizando al frente del Ministerio de Minas y Energía, y las acciones que viene implementando el Gobierno nacional dentro de su apuesta por la denominada transición energética.