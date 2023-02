“No hay riesgo de apagón”: Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, aclara las dudas

El presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, afirmó este martes que no hay riesgo de apagón en la capital del país en el corto plazo.

El funcionario manifestó que la ciudad tiene fuentes de suministro y transmisión “suficientes” por el momento. No obstante, reconoció que los grandes proyectos que existen en la ciudad, sumados al aumento de la población, pondrán “´presión” sobre el suministro de energía de manera segura en un futuro.

“Bogotá tiene fuentes de suministro y fuentes de transmisión suficientes en el corto plazo. En la medida en que la ciudad logre sus grandes proyectos, la electrificación del transporte público, las dos líneas del metro, los regiotrams para poder integrar toda la sabana, en ese momento el crecimiento de la demanda más el crecimiento de la ciudad van a empezar a poner presión sobre lo que se puede suministrar de manera segura”, señaló.

Las palabras del presidente del Grupo Energía Bogotá se dan luego de la advertencia que realizó la exviceministra de Energía, Belizza Ruiz, quien habló sobre la posibilidad de un apagón en la ciudad. - Foto: Getty Images

Y agregó: “Estamos en un mundo de cambio climático en el que desafortunadamente puede haber deslizamientos que se lleven torres y pueden inhabilitar ciertas fuentes de generación”.

En ese sentido, Ortega manifestó que la ciudad debe tener un plan B ante eventualidades, con la construcción de nuevas líneas de transmisión. De lo contrario, podría darse un apagón.

“La confiabilidad del servicio depende de que uno siempre tenga alternativas. Si algo falla, lo otro funciona. Es decir, un plan B. Bogotá se puede quedar sin un plan B hacia el 2026 si no somos capaces de construir unas líneas de transmisión desde Sogamoso y desde Chivor. Y ante tantos eventos que están sucediendo, podría darse un apagón si los planes B no están funcionando”, expresó.

Al respecto, la exviceministra señaló: “Ese tema no lo puse en la carta (de su renuncia) porque la carta la entregué el 6 de enero. Fue una comunicación que me alcanzó a llegar esta última semana. Están llamándonos la atención, cuando eso todavía era viceministra, porque falta terminar unas obras aquí en la zona centro oriente del país y eso hay que atenderlo pronto. Yo simplemente puse el ejemplo y lo dije públicamente porque a mí sí me preocupa ese tema. Yo creo que en el Ministerio, el viceministro encargado seguramente va a asumir esto decididamente. Hay tres proyectos importantes, todos tienen que ver con líneas de transmisión y eso hay que finalizarlo lo más pronto posible”.

Exviceministra de Energía, Belizza Ruiz - Foto: Aciem

Y agregó: “Uno es aquí, cerca de Bogotá; otro es en el suroccidente y la colectora, que conecta todos los proyectos de La Guajira. Esos tres proyectos son fundamentales y tenemos que concentrarnos y acelerar eso. Con seguridad creo que el viceministro encargado lo va a hacer”.

“La comunicación llegó esta semana y hablaba de una probabilidad de desabastecimiento si no se terminan las obras aquí en la parte central del país”, agregó la exviceministra de Energía, Belizza Ruiz.

Ante la pregunta completa de si Bogotá se expone o no a un apagón, la exfuncionaria dijo: “Sí, señora, pero esto no es nuevo, esto ya hace un tiempito lo comentaron, esto es un proyecto muy viejo y perdón con la ministra porque sigo hablando como viceministra. Si esto no se lleva a cabo, habrá problemas de desabastecimiento”.

Belizza Ruiz, exviceministra de Energía, causó incomodidad al no estar de acuerdo con los manejos de la ministra Irene Vélez. - Foto: aciem / david romo - presidencia

“Sí es muy prioritario, pero el viceministro encargado dará una información más clara. Bogotá y Cundinamarca deben apoyar esos proyectos, de verdad que se requiere, no es un capricho, imaginemos a Bogotá sin energía eléctrica, muy grave, yo solo recibí la alerta y creo que son asuntos que hay que atender”, agregó.