Arrancó en firme el intercambio de acciones entre el Grupo Empresarial Antioqueño y el Grupo Gilinski

Considerando que Grupo Sura también recibió acciones propias y que mientras estas estén readquiridas, sus derechos se encuentran suspendidos por disposición legal, Grupo Argos informó que realizó aportes de acciones de Grupo Sura a un patrimonio autónomo que tiene la instrucción irrevocable de no ejercer derechos políticos. “En consecuencia, Grupo Argos no ejercerá derechos políticos más allá del 49% de las acciones representadas en una asamblea de accionistas de Grupo Sura. Lo anterior, considerando que Grupo Argos como holding de infraestructura no tiene la intención ni la vocación de constituirse en controlante de Grupo Sura”, sostuvo la empresa en un comunicado.