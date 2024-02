Así vive la mujer más rica del mundo y no es entre glamur y lujos exagerados

Francoise, hoy de 70 años, heredó la fortuna de su madre Liliane Bettencourt, quien murió en 2017 a los 94 años , y, anteriormente, de su abuelo materno Eugène Schueller, químico francés de origen alemán, quien fundó L’Oréal, al crear en 1907 un tinte para el pelo que no era tóxico.

Pese a que su fortuna proviene del mundo de la moda, la belleza y el maquillaje, Francoise es una mujer que casi no se arregla y que les huye a las cámaras y a las entrevistas . Estudió Bellas Artes y aprendió a tocar el piano. Así mismo, le encanta la escritura y ya es autora de varios libros.

| Foto: Corbis via Getty Images

Françoise Bettencourt Meyers es la hija única la pareja conformada por Liliane (hija del creador de L'Oreal) y el político André Bettencourt (foto de Antoine Gyori/Corbis via Getty Images). | Foto: Corbis via Getty Images

Tras su matrimonio, Francoise no solo decidió educar a sus dos hijos, Jean-Victor y Nicolas, en la religión judía, sino que dedicó sus libros e investigaciones a las relaciones entre judíos y cristianos .

| Foto: Getty Images For Institut de l'A

Françoise Bettencourt Meyers y el primer ministro francés Edouard Philippe en la inauguración del Instituto de la Audición - Instituto Pasteur en febrero de 2020 en París, Francia. (Foto de Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images para el Institut de l'Audition)" | Foto: Getty Images For Institut de l'A

“Sé que soy una privilegiada, pero, como puedes ver, no vivo en una mansión. No somos grandes coleccionistas de cuadros y, como puedes ver, no uso joyas”, contó cuando recibió en su casa a la revista Le M Magazine del diario Le Monde.