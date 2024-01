Director de la Dian responde si Gobierno Petro está persiguiendo a grandes almacenes tras sellamiento a Olímpica y Éxito

El cierre se dio después de varias visitas que funcionarios de la entidad realizaron y en las que se evidenciaron irregularidades en el sistema de facturación electrónica al no entregarla en todas las operaciones. La medida estará vigente hasta el próximo jueves, 4 de enero.

La Dian explicó que en ese supermercado sólo se entregaba la factura electrónica a los clientes previamente registrados, mientras que los no registrados salían del establecimiento sin factura electrónica, a menos que hicieran procedimientos adicionales para descargarlas a través de la página web, lo cual constituye requisitos adicionales a los establecidos para la expedición de factura electrónica.

La explicación del director de la Dian

“¿Será acaso, como algunos dicen, que les estamos poniendo más requisitos a los cumplidos? En realidad no, cuando usted paga en un establecimiento y le cobran IVA, ese se lo deben certificar a usted en una factura electrónica porque esa es la garantía de que ese impuesto está yendo a donde debe ser”, dijo.

“Si usted conoce casos en los cuales no le están expidiendo la factura electrónica e insisten en no hacerlo, denuncie, porque ese no es un comportamiento característico de un contribuyente cumplido. La estabilidad de los recursos del Estado depende también de usted”, finalizó.