Dos grandes países mineros ponen sus ojos en Colombia como destino de inversión

Sin duda alguna, una de las grandes industrias que mantiene a flote la economía colombiana es la minera. Después del petróleo, gran parte de las finanzas de la Nación se mueven gracias a este sector, que pese a los palos en la rueda y los anuncios desfavorables que han llegado desde el actual Gobierno, se mantiene a flote y con el paso del tiempo aumenta su atractivo para grandes inversionistas extranjeros.

No hay que olvidar que, según el más reciente reporte de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), el país obtuvo resultados alentadores en 2022 con avances registrados en la producción de oro, carbón, níquel o cemento, con récords históricos en el recaudo de regalías utilizadas para proyectos en las regiones.

“En materia de regalías, que son dineros muy importantes que se entregan desde esta industria, regiones como Antioquia han logrado apalancar y financiar sus proyectos de infraestructura, para el cierre del 2022 se generaron aportes por más de $6,13 billones de pesos, $4,2 billones más que en el año anterior, una cifra histórica para el país que esperamos seguir incrementando para continuar impulsando el desarrollo regional colombiano”, indicó Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.

Precisamente, este desarrollo y crecimiento ha generado que dos grandes potencias mineras en el mundo centren su atención en el país como destino de inversión y se la jueguen por abrir canales para que sus empresas trabajen de la mano con la industria local, especialmente en temas relacionados con el desarrollo sostenible, la atención de comunidades y la tecnificación de los procesos de exploración y explotación de minerales.

Un primer caso es el de Australia, que busca replicar los casos de éxito que tiene actualmente en países de la región como Chile, donde la industria minera es una de las mayores generadores de recursos, empleo y crecimiento económico. En diálogo con SEMANA, Bernard Unkles, embajador encargado de Australia en Colombia, aseguró que su primer enfoque está relacionado con los servicios mineros y la necesidad de impulsar el desarrollo sostenible.

“Tenemos una gran historia de producción minera en Australia y en otros países del mundo, pero para nosotros Colombia es un país muy atractivo, no solo históricamente, sino de cara al futuro. Es un país con una gran cantidad de recursos impresionantes, no solo en minas tradicionales, sino de cara al futuro, ayudando al mundo a crear un mercado más sostenible. También la situación con la seguridad ha mejorado recientemente y eso también ha sido algo muy impresionante para las empresas australianas”, dijo Unkles.

Este vocero del Gobierno australiano destacó la participación de empresas de su país en proyectos como el túnel de la vía al aeropuerto de Rionegro, que sirve a Medellín, y sostuvo que hitos de ingeniería como este sirven como ejemplos para resaltar el potencial que tienen y todo lo que le puede aportar a Colombia.

“No solo se trata de ahorrar dinero, sino de salvar vidas y hacer que este sea un sector mucho más eficiente, que impulse el desarrollo de Colombia y se logre una mejor competitividad de cara al futuro. Si no hay el sector minero, no hay nada, no tenemos la habilidad para hacer grandes edificaciones o para crear los dispositivos móviles, hablamos de un sector muy importante para la vida y para avanzar”, agregó.

Frente a lo que tienen para aportar, Nicholas Baker, jefe de la Comisión Australiana para la Inversión, agregó que se trata de “equipos para reducir los costos, impulsados en la tecnología, también formas para gestionar las labores, radares para prevenir los cambios de una mina o de la geografía, también servicios para informar a la comunidad y para acercarse a la gente en las zonas de influencia. Es una alta experiencia que buscamos compartir y con la que deseamos ser socios estratégicos del sector minero”.

Otro de los países interesados en expandir su presencia en el mercado minero local es República Checa, también grande en la industria y frente al que Pavel Eichner, director de CzechTrade Colombia, destacó que hay mucho conocimiento acumulado para compartir, teniendo en cuenta las condiciones en las que han tenido que sacar este trabajo adelante en su territorio, el cual se caracteriza por ser pequeño y densamente poblado.

“Vemos el potencial en Colombia para lograr una cooperación, porque vemos el potencial que tienen en esta industria, los recursos que tiene por explorar y creemos que hay una manera más eficiente de llegar a ellos y digamos que con una mejor proyección de cara al futuro. Hablamos de que tenemos una tradición de muchos años en la minería eficiente y nuestra geografía nos ha enseñado a realizar este trabajo de una forma muy inteligente y a generar constantemente nuevos desarrollos”, indicó este vocero.

Tanto los checos como los australianos hicieron parte de la rueda de negocios que se realizó la ACM hace algunos días en el departamento de Antioquia, donde participaron más de 10 empresas de ambas naciones y presentaron sus ideas y planes de expansión a empresarios locales, con el fin de buscar alianzas para fortalecer su presencia en el territorio nacional.

“Las empresas de la República Checa están enfocadas y son expertas en poder impulsar los proyectos que se quieran hacer, desde la primera etapa de la mina, hasta el procesamiento final del mineral extraído. Hablamos de ayudar a las empresas colombianas para que puedan usar esta tecnología y la coloquen al servicio de un desarrollo sostenible y mucho más eficiente”, concluyó Pavel Eichner.