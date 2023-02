El drama de más de 100 empresarios peruanos que no consiguen cómo volver a su país por suspensión de operaciones en Viva Air

Un verdadero calvario es el que están enfrentando más de 18.000 pasajeros de Viva Air, quienes tras conocer la suspensión de operaciones de la aerolínea, no encuentran respuestas frente a cómo van a retornar a sus destinos o ciudades de origen.

Ese es el caso de una delegación de empresarios peruanos que arribaron a Bogotá para participar en el Colombia Travel Mart (CTM) y que tras culminar su participación en dicho encuentro, se encontraron con la sorpresa de que el vuelo que los iba de llevar de regreso a su país, quedó suspendido.

Carlos Ochupe Palacios, quien forma parte del Grupo Cultures Routes S.A.S, una agencia de viajes de Perú, manifestó a SEMANA la situación compleja que se registra en el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde miles de pasajeros de Viva Air se encuentran varados y sin posibilidad de tener una solución en las próximas horas, debido a que la empresa no les brinda ningún tipo de respuesta favorable al respecto.

Relata el visitante que arribó desde las 4 de la tarde del lunes 27 de febrero a la terminal aérea y que tras varias horas de espera, el personal de la aerolínea solo se ha limitado a informar que fueron suspendidos todos los vuelos, tanto internos como externos, por lo que no sabe cómo va a regresar a su país.

Muchos pasajeros de Viva Air aguardan que desde la aerolínea o de parte de alguna autoridad nacional, se entregue una solución frente a los vuelos que no pudieron abordar desde el Aeropuerto El Dorado. - Foto: Cortesía: Carlos Ochupe Palacios.

Afirma que la desesperación es total, no solamente dentro de la delegación de empresarios peruanos, sino entre todos los miles de pasajeros que se mantienen en el aeropuerto, esperando por una solución. En el caso particular, afirmó que se comunicaron con la Embajada de Perú en Colombia y que a través de esta se están adelantando gestiones para que se autorice un vuelo humanitario. Sin embargo, todavía no hay claridad si será posible esta alternativa, por lo que están a la espera de la respuesta que entreguen los funcionarios diplomáticos de su país que trabajan en Colombia.

“Esto nos tomó de sorpresa y lo peor es que la empresa solo ofrece el reembolso de una parte del pasaje. En el caso de un tiquete que cuesta siete millones de pesos, solo están devolviendo dos millones de pesos y ninguna persona tiene en estos momentos la capacidad para poder comprar otro vuelo con otra aerolínea. Es una total negligencia”, expresó.

Más extranjeros afectados

Sumado al drama que enfrentan los empresarios peruanos que se encuentran varados en la principal terminal aérea en el país, SEMANA conoció también la situación compleja que enfrentan más de 20 colombianos y ciudadanos argentinos que tenían programado retornar al país albiceleste en horas de la madrugada de este martes 28 de febrero y que a raíz de la suspensión de operaciones de Viva Air, desconocen cuándo podrán viajar.

Muchos pasajeros, tanto de vuelos domésticos como internacionales, permanecen postrados en el piso a la espera que se entregue una solución frente a sus vuelos por parte de Viva Air. - Foto: Cortesía: Carlos Ochupe Palacios.

Así lo relató Valentina Ruíz, una colombiana residente en Argentina y que cursa tercer año de Química farmacéutica en la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Somos un grupo de 25 personas, todas esperando respuesta. El vuelo salía a las 7 de la noche y no salió, incluso hubo personas que alcanzaron a pasar Migración y no las dejaron salir a menos que aceptaran la devolución del dinero, que es la solución aparente que nos dan y ninguna persona tiene la capacidad de completar el dinero porque un vuelo a Buenos Aires está, mínimo, en cinco millones de pesos”, expresó.

Los testimonios de los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, son una muestra de la compleja situación que se registra en las diferentes terminales aéreas del país donde Viva Air opera y donde los pasajeros aguardan postrados en el piso a la espera de que se logre una solución, con la cual puedan viajar y así llegar a sus lugares de destino.