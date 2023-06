En Colombia, el comercio electrónico avanza muy lentamente, en comparación con otros países

En Colombia, el comercio electrónico está experimentando un avance más lento en comparación con otros países, según informes recientes. A medida que el mercado se vuelve cada vez más competitivo, se prevé que hasta el 90 % de los ingresos actuales por pagos minoristas puedan cambiar de manos en favor de proveedores de software, grandes empresas tecnológicas y otros actores del sector. Esta situación plantea desafíos significativos para el comercio electrónico en el país.

Según las proyecciones de la consultora Bain & Company, en sus reportes ‘Future of Consumer Payments’ y ‘Consumer-to-Business Payments: A Strong Growth Outlook, but Only for the Well-Prepared’, los pagos del consumidor a las empresas en Colombia aumentarán solo 6 % en los próximos cinco años, lo cual es una tasa de crecimiento más baja en comparación con otros países. Esta cifra incluye el crecimiento en billeteras digitales, transferencias de cuenta a cuenta y tarjetas.

Aunque los pagos cuenta a cuenta, como PSE, ganarán popularidad con un crecimiento anual del 11 % hasta 2026, las tarjetas seguirán siendo el mayor generador de ingresos en la industria de pagos en los próximos años, representando más del 70 % de los mismos, a pesar de representar solo el 30 % del volumen.

Uno de los desafíos clave que enfrenta el comercio electrónico en Colombia es la intensificación de la competencia por parte de proveedores de software independientes, grandes empresas tecnológicas y otros actores del mercado. Estos competidores están buscando adquirir una parte importante del volumen de originación de pagos y los ingresos en el país. Se estima que hasta el 90 % de los ingresos actuales por pagos están en riesgo de cambiar de manos.

Ante esta situación, los bancos incumbentes y los esquemas de tarjetas deben revisar sustancialmente su estrategia, programas de marketing y ventas, e inversiones tecnológicas para mantenerse relevantes y defenderse de los nuevos competidores. También se espera que las empresas de software y las grandes empresas tecnológicas jueguen un papel importante en la adquisición de una parte del mercado de pagos minoristas.

En cuanto al crecimiento del comercio electrónico en Colombia, se espera que alcance el 10 % de las ventas de retail en 2026 y aumente al 11 % al año siguiente. Esto muestra que el país aún tiene un camino por recorrer en comparación con otros países de la región como Chile y Brasil, que se espera que alcancen una mayor penetración del comercio electrónico para ese mismo período.

Además, se destacan las oportunidades que pueden surgir con las aplicaciones emergentes de la web3. Estas tecnologías podrían abrir la participación en los pagos a un grupo mucho más amplio de empresas no financieras y consumidores, lo que podría impulsar el crecimiento del comercio electrónico en el país.

Con todo esto queda claro que el comercio electrónico en Colombia está avanzando a un ritmo más lento en comparación con otros países. Los desafíos en este sector productivo incluyen la intensificación de la competencia por parte de nuevos actores, la necesidad de revisar estrategias y programas de marketing, y la adopción de nuevas tecnologías como las aplicaciones de web3. A pesar de estos desafíos, se espera que el comercio electrónico en Colombia siga creciendo en los próximos años, aunque a un ritmo más lento que en otros países de la región.

Un reto que aún no se supera

En la actualidad, las empresas se enfrentan a numerosos retos relacionados con el pago de los consumidores. Uno de los desafíos más significativos es la creciente diversidad de opciones de pago disponibles para los clientes. Con la proliferación de métodos de pago digitales, como billeteras electrónicas y criptomonedas, las empresas deben adaptarse rápidamente para ofrecer una amplia gama de opciones de pago a sus clientes y garantizar una experiencia fluida y conveniente.

Otro reto importante es la seguridad de los pagos. A medida que aumenta la adopción de transacciones digitales, también crece la preocupación por la protección de los datos y la prevención de fraudes. Las empresas deben implementar sistemas de seguridad robustos y mantenerse actualizadas con las últimas tecnologías de seguridad para proteger la información financiera de sus clientes y evitar cualquier incidente que pueda comprometer la confianza del consumidor.

Además, la globalización y la expansión de los mercados internacionales presentan desafíos adicionales en cuanto al pago de los consumidores. Las empresas que operan a nivel mundial deben lidiar con diferencias en los sistemas de pago, regulaciones financieras y preferencias de los clientes en cada país. Para superar estos obstáculos, las organizaciones necesitan establecer alianzas estratégicas con proveedores de servicios de pago internacionales y tener una comprensión profunda de las particularidades de cada mercado en el que operan.

La accesibilidad también es un reto importante en el ámbito del pago de los consumidores. Para algunos clientes, especialmente aquellos con limitaciones físicas o tecnológicas, puede resultar difícil realizar transacciones electrónicas. Las empresas deben asegurarse de que sus sistemas de pago sean inclusivos y accesibles para todos, proporcionando opciones alternativas y ofreciendo asistencia personalizada cuando sea necesario.

Por último, el rápido avance tecnológico y la evolución de las expectativas de los consumidores representan un desafío constante para las empresas en el ámbito de los pagos. Los consumidores buscan experiencias de pago más rápidas, intuitivas y personalizadas.

Las empresas deben estar a la vanguardia de la innovación tecnológica y adaptarse continuamente para satisfacer las demandas cambiantes de sus clientes, ya sea mediante la implementación de soluciones de pago móvil, integración con plataformas de comercio electrónico o la adopción de nuevas tecnologías como el blockchain.