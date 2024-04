Esta es la clave con la que el colegio bilingüe Diana Oese logra destacarse en matemáticas

Detrás de una mente brillante no solo está el esfuerzo personal de un estudiante, sino también el método y la apuesta educativa de los colegios. Ese es el caso de Lina Sofía González Ríos, quien obtuvo un puntaje perfecto de 100 sobre 100 en el área de matemáticas en las Pruebas Saber 11 de 2023.

Desde una edad temprana, esta caleña de 18 años reconoció la importancia de contar con una sólida formación en matemáticas. “Yo siento que esa formación fue lo que nos dio muy buenas bases para el momento de llegar al Icfes”, comenta y admite que sentía que le había ido bien, pero no esperaba un puntaje tan alto.

También atribuye sus buenos resultados a la preparación de preicfes que empezó desde el grado décimo . Esta no solo afianzó sus conocimientos académicos, sino que también le dio confianza para enfrentar el examen con tranquilidad.

“Yo llegué al examen con paz mental y caí en cuenta de que nosotros en el Diana Oese nos entrenamos tanto tiempo que me convencí de que todo iba a salir bien”, reitera. Lograr ese puntaje perfecto en matemáticas, que no era su materia favorita en el colegio, le dio confianza para convencerse de que sí podrá sacar adelante materias que no le gustan.