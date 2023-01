Estas fueron las mejores empresas para trabajar del año 2022

La firma global de consultoría Best Places to Work reveló la lista de los 20 mejores lugares para trabajar del mundo para 2022, donde la mayoría de las compañías que figuran en este ranking es de origen europeo. No figura ninguna compañía de América Latina.

En este selecto top se encuentran multinacionales de diversos sectores económicos, como tecnológico, farmacéutico, de bebidas e inclusive de ventas multinivel. Destaca, además, que algunas de estas veinte compañías tienen presencia en Colombia.

Encabezando esta clasificación se encuentra Novo Nordisk, compañía danesa dedicada a la atención médica con casi un siglo de innovación y liderazgo en diabetes. Seguida se encuentra Takeda, empresa japonesa líder mundial en el cuidado de la salud. En la tercera posición se ubica la estadounidense Dell, que ofrece soluciones tecnológicas, servicios y asistencia.

Señala el organizador de este ranking que para ser consideradas las empresas, estas debían estar identificadas como empleadores destacados en, al menos, en uno de los continentes. “Durante los últimos dos años, el programa Best Places to Work ha reconocido a los principales empleadores de todo el mundo, respaldado por varios años de experiencia en la evaluación de la cultura del lugar de trabajo, el compromiso de los empleados y la eficacia organizacional”, indicó.

Así mismo, manifestó que, para llevar a cabo este proceso, se asocia con “empleadores globales para ayudarlos a medir, comparar y mejorar sus prácticas de recursos humanos, la experiencia de sus empleados, y tener acceso a las herramientas y la experiencia que necesitan para generar un cambio efectivo y sostenible en sus organizaciones”.

“Las empresas que llegaron a la lista principal este año demostraron excelencia en el lugar de trabajo al crear experiencias diferenciadas para los empleados y culturas inclusivas que conducen a resultados comerciales más sólidos y sostenibles. Esas empresas saben cómo crear una ventaja competitiva independientemente de las barreras potenciales, incluido el tamaño de la empresa, la dispersión geográfica y las características de la industria”, apuntó.

El resto del top 20 lo completan las empresas: MSD (Estados Unidos), Amway (Estados Unidos), Alcón (Suiza), AstraZeneca (Reino Unido), Webhelp (Francia), Safran (Francia), Hilti (Liechtenstein), BSH (Alemania), Comdata (Italia) y el Grupo AAI.

Así mismo, aparecen en este listado: Fujitsu (Japón), Doctolib (Francia), Caisse de dépôt et placement du Québec-CDPQ (Canadá), Diageo (Reino Unido), Jardine Schindler Group (Hong Kong y Suiza), Servir (Francia) y Roche (Francia).

“Best Places to Work es un programa de certificación internacional, considerado el ‘Estándar Platino’ en la identificación y reconocimiento de los mejores lugares de trabajo en todo el mundo, brindando a los empleadores la oportunidad de conocer la calidad de sus prácticas de recursos humanos, el compromiso de sus empleados y honrar a quienes brindan una experiencia laboral sobresaliente con los más altos estándares en lo que respecta a las condiciones de trabajo”, finaliza el reporte entregado por la firma global de consultoría.

Vale la pena destacar que a finales del 2022, esta consultora internacional dio a conocer el top de las 17 mejores empresas para trabajar en Europa, donde coinciden muchas de las que ya fueron mencionadas en el listado global.

Así las cosas, este listado —que se elaboró con base en datos reportados por más de 25 millones de empleados consultados— lo integran: Takeda, MSD, Doctolib, Comdata, Huboo Technologies, Medist Group, Servier, Coptrz, Wisecom, Tangelo games, Dipharma, Mēness Aptieka, Cetelem, Alten, Olea Medical, Bossard y Freudenberg Sealing Technologies.

“Las 17 principales empresas demostraron una sólida cultura de cuidado de los empleados, donde el 88 % de los empleados dijeron sentirse orgullosos de su trabajo, que el equipo de liderazgo es inspirador y que se sienten bien con las formas en que la empresa contribuye positivamente a la sociedad y el entorno circundante”, resaltó.