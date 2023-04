Estas son las marcas de bebidas que primero evocan los colombianos en 2023

La marca de marcas

Coca-Cola mantiene este año el liderazgo no solo en gaseosas, sino también, al no mediar categoría, es la primera en la mente de los adultos colombianos. Sin embargo, en los últimos años su recordación en el segmento de las gaseosas viene en una tendencia descendente, pero se mantiene a la vanguardia. Después de alcanzar en 2021 su mayor top of mind en los últimos 20 años (con 58 por ciento), para este año se ubica en 55 por ciento, 2 puntos menos que en 2022. Es una tendencia que también presentan las marcas Postobón y Colombiana, Pepsi-Cola no se movió en el top of mind y Manzana Postobón presenta un repunte con dos puntos porcentuales. Postobón, desde 2021, viene en bajada, pasando de 18 a 15 por ciento en 2023.

Por ciudades, mientras a Coca-Cola la recuerdan más los bogotanos, con 58 por ciento, Postobón tiene el mayor top of mind en Barranquilla, con 25 por ciento. Por género, los hombres (56 por ciento) recuerdan más Coca-Cola, mientras las mujeres lo hacen en 55 por ciento. Coca-Cola gana puntos en materia de innovación y confianza, variables que también lidera. El 55 por ciento de los encuestados la perciben como la más innovadora, mientras que en confianza alcanzó 53 por ciento. Postobón, por su parte, en innovación gana 4 puntos y llega a 16 por ciento, pero pierde esa misma cifra en confianza y se ubica en 12 por ciento.

Alcanzaron al Águila

Poker alcanzó a la líder de las cervezas en el top of mind con 26 por ciento. Águila, que venía liderando desde 2019 en esta categoría, este año cayó 9 puntos porcentuales que le abrieron el camino a Poker gracias también a 6 puntos que ganó. En 2018, estas dos marcas coincidieron en el liderato, pero el año pasado, Águila había logrado sacar casi 15 puntos porcentuales de diferencia. Sin embargo, este año la tendencia cambió. Además, una de las marcas que logró un significativo repunte fue Corona, que alcanzó doble dígito. Mientras los barranquilleros recuerdan en 54 por ciento a Águila, para los caleños el mayor top of mind está en Poker, con 47 por ciento.

Las mujeres tienen en la mente a Águila en 31 por ciento, mientras que los hombres, en 28 por ciento, recuerdan más a Poker. Es en el estrato 3 en el que Águila y Poker registran más recordación, 31 por ciento y 33 por ciento, respectivamente. En innovación y confianza, hay un nuevo orden. Corona lidera estas dos variables: en la primera, el 25 por ciento la percibe como la marca más innovadora de la categoría, ganando 3 puntos porcentuales frente al año pasado, mientras en confianza da un gran salto con 14 puntos y llega a 24 por ciento. Le siguen Poker, con 17 por ciento en innovación, y Águila, con 22 por ciento en confianza.

Está que arde el liderazgo

En 2021, Aguardiente Antioqueño le sacó a Néctar 16 puntos porcentuales de diferencia, pero desde ese año la distancia entre estas dos marcas se ha venido recortando. Aunque Antioqueño alcanza en top of mind este año 35 por ciento, Néctar registra 33 por ciento. Se ha convertido casi que en un cabeza a cabeza. Blanco del Valle, que tenía doble dígito (12 por ciento) en las últimas mediciones, para este año queda en 9 por ciento, mientras Cristal se mantiene en 4 por ciento. Medellín sigue siendo fiel a Antioqueño con 66 por ciento, aunque cae 4 puntos porcentuales en relación con el año pasado. Los bogotanos, por su parte, tienen en su top of mind de la categoría a Néctar con 48 por ciento, 6 puntos menos que el año pasado. La competencia en el top of mind, también se traslada a la innovación y la confianza. La marca percibida como la más innovadora es Antioqueño, con 27 por ciento, pero a solo 1 punto se ubica Néctar. En confianza, gana Antioqueño, con 28 por ciento, frente a 26 por ciento de Néctar.

Un trago para la memoria

El ‘no recuerda’ vuelve a incrementarse y llega a 32 por ciento, ganando 3 puntos frente a 2022. Sin embargo, Buchanan’s muestra una tendencia ascendente en el top of mind de la categoría y registra su mejor indicador en la historia de la medición, con 24 por ciento, 3 puntos porcentuales más que el año pasado. Le sigue Old Parr, que alcanza el 16 por ciento, perdiendo 2 puntos frente al año pasado. Black & White, que en 2022 llegó al 8 por ciento, queda en 7 por ciento este año. La ciudad en donde el ‘no recuerda’ es más alto es Medellín, con 45 por ciento. Buchanan’s es la marca más recordada en Bogotá y Cali, con 26 por ciento, mientras que Old Parr se mantiene más en la mente de los barranquilleros, con 53 por ciento. Para hombres y mujeres, Buchanan’s alcanza el mismo porcentaje (24 por ciento), mientras que los hombres recuerdan a Old Parr en el 17 por ciento. En el estrato 3, Buchanan’s obtiene 26 por ciento y Old Parr, 19 por ciento. Y por edades, son los adultos de entre 35 y 49 años los que tienen el top of mind de Buchanan’s, con 34 por ciento, y 18 por ciento de Old Parr. Aunque Buchanan’s mantiene su liderazgo en innovación, con 25 por ciento, y confianza, con 30 por ciento, Old Parr avanza. En innovación pasó de 13 a 19 por ciento y en confianza ganó 8 puntos y llegó a 19 por ciento.