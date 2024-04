Este estudiante de ingeniería biomédica es uno de los más pilos del país. Conozca su historia

Ser uno de los estudiantes beneficiados con el programa Ser Pilo Paga le dio al cartagenero York Freddy Bolívar la oportunidad de elegir qué y dónde estudiar. Al salir del colegio no conocía la ingeniería biomédica, pero la encontró en internet y descubrió que mezclaba tres de sus intereses: salud, biología y matemáticas. Posteriormente, se inclinó por la Universidad EIA de Medellín porque le gustó su enfoque hacia la innovación y el diseño de dispositivos. “Desde que comencé tuve claro que me gustaba diseñar productos para rehabilitación y biomecánica. A mí me encanta desarmar y armar cosas”, dice York, quien hoy ya cursa décimo semestre.