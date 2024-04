Más allá de los números: cómo la lectura impacta el desempeño en matemáticas y ciencias

A la luz de las cifras, las deficiencias de los jóvenes en matemáticas y ciencias son el reflejo de dos realidades relacionadas: las brechas en el acceso a la educación, en donde los grupos de población más vulnerables tienen mayores deficiencias en estas dos materias, y la carencia de habilidades de lectura. En cuanto a esta segunda realidad, vale la pena decir que un buen rendimiento en matemáticas y ciencias requiere altos niveles de comprensión de lectura porque “no se puede resolver un problema de matemáticas si no se entiende cuál es el problema, es decir, si no se lee bien el problema”, advirtió Barrero.

“Puede ser que los estudiantes tengan un pensamiento científico o matemático más avanzado, pero no lo pueden demostrar porque su interferencia es la comprensión. No hay forma de que niños y niñas aprendan conocimientos de orden superior si no logran comprender lo que leen. Si no se corrige el problema de comprensión lectora, es muy poco lo que se puede hacer para mejorar las demás competencias”, afirmó Álvarez.