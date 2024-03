Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, ya tiene puesto; este organismo anunció su ingreso como presidente de la junta directiva

Se trata de Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, quien fue anunciado este jueves 21 de marzo, como nuevo presidente de la junta directiva de la fundación SHE IS.

Según información de SHE IS, Bayón llegará a aportar una visión estratégica y un compromiso profundo con la sostenibilidad y el desarrollo comunitario. “Su nombramiento como presidente de la junta directiva de la fundación representa un hito importante en los esfuerzos de SHE IS para acelerar su impacto en igualdad de género y el acceso a la educación y el desarrollo económico para las mujeres”, dijeron voceros de la fundación.