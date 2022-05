Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El comité editorial del The New York Times, que reúne a periodistas de su sección de opinión, se posicionó la semana pasada a favor del aborto, en un editorial titulado “Estados Unidos no está listo para el fin de Roe versus Wade”, el nombre del histórico fallo que lo autoriza desde 1973.

Feto: ¿Por qué esta palabra puso en aprietos al The New York Times?

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El The New York Times hizo una gran jugada al comprar el popular juego de palabras Wordle. Pero ahora, vive un gran aprieto por cuenta de este. El periódico modificó a las prisas la solución del lunes, porque se trataba de la palabra “feto”, un término no muy apropiado dada la amenaza que pesa sobre el derecho al aborto en Estados Unidos, a evaluación de la máxima corte.

El lunes, entre los millones de jugadores diarios de Wordle, “algunos podrían ver una solución obsoleta que parece estrechamente relacionada con un importante hecho de la actualidad reciente. Es completamente involuntario y es una coincidencia”, escribió la directora editorial de la sección juegos del prestigioso diario, Everdeen Mason.

Sin citar la palabra “feto” - fetus en inglés - Mason precisa que las cinco letras fueron generadas y grabadas “el año pasado” antes de que se filtrara la semana pasada un borrador de solución de la Corte Suprema, que si es adoptado tal cual quedó redactado, hará retroceder a Estados Unidos 50 años atrás y dejaría en manos de cada estado la legislación sobre el aborto en su territorio.

“En la sección juegos del The New York Times, nos tomamos en serio nuestra función de espacio de diversión y evasión, y queremos que Wordle permanezca alejado de las noticias de actualidad”, agrega Everdeen Mason.

Sin embargo, “Cuando descubrimos la semana pasada” que “esta palabra en particular (no la menciona) era la solución del día, era demasiado tarde para modificarlo”.

. - Foto: STEFANI REYNOLDS (AFP)

“Queremos precisar que es algo muy poco habitual”, insistió el diario, que a mediados de febrero anunció haber limpiado Wordle de palabras “hirientes o groseras”. El The New York Times, que cuenta con una de las mayores redacciones del mundo, busca desde hace años diversificarse para ganar abonados y en enero compró este juego convertido en un éxito rotundo por varios millones de dólares.

En las redes sociales, algunos internautas compartían las dos soluciones del día, “feto” y otra palabra mucho más anodina, y algunos se mostraban incluso avergonzados de las precauciones extremas adoptadas por el diario, de tendencia de centro-izquierda.

El comité editorial del The New York Times, que reúne a periodistas de su sección de opinión, se posicionó la semana pasada a favor del aborto en un editorial titulado “Estados Unidos no está listo para el fin de Roe versus Wade”, el nombre del histórico fallo que lo autoriza desde 1973.

¿Qué es wordle?

El juego fue creado en enero de 2021 por el neoyorquino Josh Wardle, un ingeniero informático que encontró en la pandemia el momento perfecto para desarrollarlo. De hecho, tuvo en cuenta a su socio Palak Shah, a quien le encantaban los rompecabezas de palabras.

Para su creador, “el juego se hizo más grande de lo que pensaba” y se encuentra “muy agradecido por todas las historias que han compartido” sobre Wordle con él, según afirmó en su cuenta de Twitter.

An update on Wordle pic.twitter.com/TmHd0AIRLX — Josh Wardle (@powerlanguish) January 31, 2022

En Wordle, los jugadores tienen seis intentos para adivinar una palabra de cinco letras. Además, una opción le permite a los usuarios compartir su desempeño por medio de varios ladrillos que demuestran qué tan cerca estuvieron de adivinar la palabra correcta.

Un ladrillo verde es el indicativo de que la letra es correcta y se encuentra en la ubicación exacta; un ladrillo amarillo demuestra que la letra aparece en la palabra pero en un lugar distinto; y un ladrillo gris o negro hace referencia a que la letra no aparece en ninguna parte de la palabra.

Lo interesante del juego recae en que solo existe una palabra por día y es la misma para todos los jugadores.

Sin embargo, el mayor truco de Wordle es que permite a los usuarios compartir su propio resultado en las redes sociales de una forma única y reconocible al instante para los demás.

Incluso, su gran presencia en la red social Twitter, ha contribuido a que el juego se convierta en un fenómeno mundial.

La estrategia de The New York Times

Esta nueva compra demuestra la gran importancia de los juegos y otros tipos de oferta de entretenimiento en el periódico para ganar un mayor número de suscripciones digitales.

A pesar de que la cifra actual se estima en 8,4 millones de abonados para noviembre de 2021, un millón más que en el 2020, la meta está trazada en alcanzar 10 millones de suscriptores para el 2025.

Crecimiento en el número de suscriptores del periódico desde 2011 hasta 2021, teniendo en cuenta las noticias (azul) y otro tipo de entretenimiento (amarillo). - Foto: The New York Times

El crecimiento exponencial que han brindado las nuevas estrategias de entretenimiento son claves en el crecimiento de audiencia del diario, por lo que se espera que con Wordle se acreciente aún más.

Según cifras del The New York Times, el 1 de noviembre el juego contaba con 90 usuarios, para el 2 de enero tenía ya más de 300.000, y hoy en día son millones de personas las que juegan diariamente.

No obstante, una reciente encuesta realizada por la firma Morning Consult, reveló que el juego no es todavía tan importante como los clásicos casuales Words with Friends o Candy Crush.

Porcentaje de adultos por edades que juegan Wordle, Wordle con amigos y Candy Crush. - Foto: Morning Consult

La encuesta realizada entre el 12 y el 14 de enero evidencia que el 14 % de los adultos estadounidenses juegan a Wordle, en comparación con el 46 % que juega a Words with Friends y el 52 % que juega a Candy Crush, al menos ocasionalmente.

Estará en manos de The New York Times crear un “boom” digital que permita al juego dispararse aún más en usuarios y, por qué no, sobrepasar otros juegos que han sido tendencia a nivel mundial.

El interés está en que, con esos nuevos usuarios, puedan atraer más suscriptores.

*Con información de AFP