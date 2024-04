Lavaderos de carros sobreviven al racionamiento de agua, pero lanzan preocupante advertencia por posible apagón

Sin embargo, la otra cara de a moneda la viven diferentes negocios que usan el agua como materia prima; uno de ellos es el del lavado de carros, industria que está sumida en la paradoja de no poder operar a tope y generar ganancias, debido al compromiso que desde sus negocios han adquirido con el ahorro de agua.

Y es que la situación de estos negocios no es fácil, pues la dinámica de la industria indica que en época de verano es cuando más clientes acuden a estos negocios para el cuidado de sus vehículos; sin embargo, l a difícil situación por la que traviesa el país en materia de agua, ha llevado a medidas como el racionamiento y a que las personas aplacen la decisión de lavar su carro , esto, en sintonía con las medidas para evitar el desperdicio del líquido.

El racionamiento no los ha afectado tanto, como la falta de clientes.

“Uno entiende. Uno ve la situación, no solo de Bogotá, sino del país, por esta sequía, y es muy preocupante. No es ajeno uno a estar de acuerdo en ahorrar agua, todos queremos que no se desperdicie y tenemos que poner de nuestra parte y esperamos que esta situación dure lo menos posible para que el negocio pueda subsistir y seguir adelante”, señaló Ruiz.