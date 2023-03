Los líderes empresariales ahora promueven las estrategias de negocio basadas en acciones medioambientales, económicas y sociales que lleven a reconstruir no solo la estructura de la empresa, sino también la de su entorno.

Líderes empresariales: sin sostenibilidad no habrá negocio

Tantos años de ausencia en el equilibrio de manejos ambientales y sociales vienen generando desastres que hoy ponen en riesgo la vida del planeta. Un informe reciente de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indica que los últimos ocho años han sido los más cálidos jamás registrados en la historia. A esto se suman tragedias como el hambre y las marcadas desigualdades sociales que amplían cada vez más las brechas entre las personas.

Esta realidad, que activa una alerta permanente en gobiernos, empresas y personas, ha hecho que la sostenibilidad adquiera total relevancia y que se convierta en la estrella polar de todos los actores involucrados. - Foto: Foros Semana

Esta realidad, que activa una alerta permanente en gobiernos, empresas y personas, ha hecho que la sostenibilidad adquiera total relevancia y que se convierta en la estrella polar de todos los actores involucrados.

Los líderes empresariales ahora promueven las estrategias de negocio basadas en acciones de triple impacto (medioambiental, económico y social) que lleven a reconstruir no solo la estructura de la empresa, sino también la de su entorno. Hoy la afirmación que tienen en la cabeza muchos de los que lideran organizaciones es que no existirá ese plan de siguientes años, si desde ya no es un negocio sostenible.

Los líderes empresariales ahora promueven las estrategias de negocio basadas en acciones medioambientales, económicas y sociales - Foto: Getty Images

En ese sentido, las soluciones digitales para la eficiencia energética, la circularidad y el involucramiento y desarrollo social, entre otras herramientas, se están convirtiendo en un poderoso modelo para la creación de organizaciones sostenibles, responsables de la operación e impacto de su cadena de valor, especialmente en sectores empresariales de altos consumos energéticos, de recursos, y generación de emisiones y residuos. Con ellas, las empresas pueden crear entornos de trabajo justos y seguros, contribuir con modelos de negocio circulares y descarbonizando toda la cadena de valor.

El rol de la tecnología en este aspecto se hace fundamental al dar un acceso y gestión a la información mucho más ágil. Esto brinda la posibilidad de ser escalables, a la vez que ofrece análisis y una lectura para tomar decisiones, que acelere una estrategia con el vehículo transformador de la sostenibilidad.

A todo esto, se suma la importancia de la colaboración y las redes de negocios, que faciliten el intercambio de buenas prácticas y lleven a las organizaciones a escenarios en los cuales sea más fácil y rápido dar solución a los retos globales. De esta manera, el paso a seguir consiste en definir los objetivos, analizar el entorno y armar un plan de trabajo apalancado en soluciones digitales que permitan avanzar en el camino de la operación sostenible.

Al final, permanecerán y avanzarán solo aquellos ecosistemas y organizaciones preparadas para responder y contribuir en los retos globales de desarrollo sostenible.