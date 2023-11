Otra cadena de supermercados se declara en quiebra: tenían deudas altas con proveedores

El panorama económico actual no ha sido bueno para algunas empresas. Las cifras elevadas de inflación, acompañadas de altas tasas de interés de bancos centrales, han ocasionado un encarecimiento de los costos de operación y con ello la entrada en una crisis para varias compañías que ven difícil seguir funcionando y deciden reorganizarse o entrar en quiebra.

La cadena de supermercados que entrará en quiebra

Se trata del supermercado canadiense Bad Boy, que está al borde de la bancarrota luego de haber proporcionado por casi 70 años mobiliario a los hogares de ese país. La compañía buscará acceder a una reestructuración de todas sus deudas a través de la ley de insolvencia, por lo que no podrá seguir atendiendo al público.

La compañía KSV Restructuring Inc, que representa a Bad Boy Furniture, publicó un aviso a los clientes, en el que aseguraba que un contexto económico difícil, como las caídas de las ventas en el sector inmobiliario, a la par de altas tasas de interés y un clima minorista bastante complicado para el sector de hogares, fueron algunos de los hechos que impulsaron la crisis de la empresa.

En el aviso mencionado, según el medio local Global News, el supermercado advierte a los clientes que no harán ningún reembolso a quienes recientemente hicieron depósitos para futuras entregas de muebles o electrodomésticos. “Bad Boy no puede reembolsar esos depósitos ni completar esas compras”, dicta la advertencia.

Deudas por 13,7 millones de dólares imposibilitan la operación de Bad Boy Furniture

