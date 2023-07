Pese a la carestía, en TQ han ajustado precios por debajo de la inflación

El sector salud es quizás uno de los que más ha generado noticias este año, no solo por los posibles impactos de la reforma que se tramita en el Congreso, sino por otros temas como la escasez de medicamentos y los rezagos que quedaron sobre el estado de salud de los colombianos después de la pandemia .

Todas las empresas del sector, públicas y privadas, han expresado sus opiniones con respecto a lo que está pasando y la vallecaucana Grupo Tecnoquímicas (Grupo TQ) no es la excepción. Francisco José Barberi Ospina, su presidente, explica que ellos cuentan con un portafolio amplio de medicamentos en terapias muy diversas y participan en segmentos en los que hay múltiples alternativas y oferentes.

“Por esto, nuestra producción en Colombia contribuye a mitigar los riesgos de desabastecimiento, pues es claro que en los mercados competidos es más viable garantizar el acceso a los tratamientos cuando algún productor o importador tiene situaciones específicas de no comercialización transitoria. En un portafolio tan amplio como el nuestro, eventualmente puede darse escasez temporal en un producto puntual cuando su demanda crece y desborda nuestra capacidad de producción o cuando se presenta desabastecimiento mundial de algún insumo”, precisa y añade que, en todo caso, TQ participa en las mesas de trabajo que organiza el Gobierno para garantizar el abastecimiento de medicamentos.

Con respecto a la reforma a la salud, que tendría su segundo debate en plenaria de Cámara, Barberi asegura que “ los colombianos reconocemos el aporte que actores estatales y no estatales han realizado para lograr una cobertura en atención casi universal , un plan de beneficios de amplio alcance y un talento humano de profesionales en salud comprometidos con la excelencia y el bienestar de los pacientes”. Añade que hay instituciones de salud de alta complejidad que han logrado una destacada calidad en servicios y el país espera que ese estándar se extienda a todos los niveles de atención.

No obstante, admite que, sin duda, hay aspectos para mejorar en la prevención en salud, la atención primaria y la calidad esperada en todas las entidades . Considera que un consenso amplio ayudaría a fortalecer un escenario “en el que todos los actores públicos y privados aportemos a la salud de los colombianos”.

El balance

TQ, que completó 88 años de operaciones y que contrario a lo que se podría pensar no nació en Cali, sino en Bogotá, terminó el año pasado con un crecimiento anual de 24,8 por ciento en ingresos, al registrar 2,86 billones de pesos En 2022 también logró consolidar su participación de mercado en el sector farmacéutico, la cual llegó al 14 por ciento en Colombia . TQ también tiene operación directa en Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador. Así mismo, en el segmento de pañales para bebés y adultos, sus marcas Winny y Content alcanzaron una participación de 59 por ciento en el mercado nacional.

Barberi también destaca que el año pasado desarrollaron ensanches de plantas y equipos con inversiones superiores a 393.000 millones de pesos . De igual manera, fortalecieron todos sus programas de apoyo en educación y formación del talento humano, que son claves en la competitividad y en el desarrollo social, y que no solo benefician a sus colaboradores y sus familias, sino también a las comunidades donde tienen presencia.

Dólar y precios

Además de las dificultades propias del sector salud, esta industria no se ha escapado de los factores que están afectando a la economía como un todo, en particular de la inflación; no obstante, Barberi dice que en el caso de TQ el crecimiento promedio de sus precios ha estado por debajo de la inflación, la cual viene bajando, pero aún está en dos dígitos.