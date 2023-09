Reforma tributaria 2002: Riesgo de cambios en varios impuestos

En este orden de ideas, se estima que solo por la no deducibilidad de las regalías del sector de hidrocarburos habría en juego más de 12,6 billones de pesos, que impactarían las arcas de la nación si la Corte llega a tumbar algunas de esas medidas.

Sin embargo, entre los bufetes de abogados hay otras lecturas. Para Andrés Parra y Ana María Barbosa, de la firma Ernst & Young (EY), así se declaren inconstitucionales algunas normas, el Gobierno no estará desfinanciado porque en 2022 recibió más ingresos de los esperados vía impuestos y regalías, en su mayoría del sector de hidrocarburos. A eso se suman otros rubros como las utilidades de Ecopetrol.

Atentos: los ricos aún no están pagando todo lo que tienen que pagar en impuestos, según el Ministro de Hacienda; ¿por qué?

Contexto: Atentos: los ricos aún no están pagando todo lo que tienen que pagar en impuestos, según el Ministro de Hacienda; ¿por qué?

La encrucijada

Por donde se vea, la situación no es fácil y el país podría enfrentar una encrucijada. “El gran problema surge con la norma que prohíbe la deducibilidad de las regalías del sector minero. Según los estudios que se presentaron en las recientes audiencias públicas, si no se llega a declarar la inexequibilidad de la norma, el sector estará llamado a desaparecer, con la consecuente pérdida de regalías y de tributación, lo cual es altamente preocupante para las finanzas públicas en el mediano y largo plazo”, señaló Rafael Lafont, de la firma Holland & Knight.

No volver a producir gas en Colombia costaría seis reformas tributarias: así se subiría la factura en hogares

Contexto: No volver a producir gas en Colombia costaría seis reformas tributarias: así se subiría la factura en hogares

“Este monto supera en un billón de pesos el recaudo que la Dian estima obtener con la medida de la no deducibilidad para el sector minero , lo que significa que el sector ya cuenta con acciones para generar mayores ingresos en épocas de precios altos”, señalaron desde la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

Si la Corte señala que ese cambio con las regalías no está ajustado a la Constitución, ni tampoco las sobretasas del impuesto sobre la renta aplicables en algunos sectores de la economía, el recaudo tributario, tendría un duro impacto. No obstante, Juan Guillermo Ruiz asegura que desde su firma estiman que la Corte, muy posiblemente, declararía la inconstitucionalidad de la no deducibilidad de las regalías y de algunas de las sobretasas previstas en la reforma tributaria de 2022.