Ruedan cabezas en la Federación de Cafeteros: se va el gerente de Almacafé y otros cargos directivos

Esta es la columna en la que Aurelio Suárez alertó de la crisis en Almacafé

Asimismo, los “incumplimientos” de algunos caficultores, que no entregaron a los distintos agentes las cantidades prometidas a futuro, impelieron a la trampa de reemplazarlas con grano foráneo camuflado, aprovechando además flexibilidades introducidas para poner afuera el “product of Colombia”. Se arriesgan la prima de calidad que recibe el suave colombiano, su denominación de origen, y la sanidad vegetal, al mezclar especies extranjeras no vigiladas. Colombia se consolida “como importador para autoconsumo” (Bancolombia). ¡Lo que no se sabía es que la propia Federación de Cafeteros anduviera en las mismas!