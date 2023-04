“Buscaré personalmente al presidente Petro en pro de una armonía”: Germán Bahamón, nuevo gerente de la Federación de Cafeteros

SEMANA. ¿Cómo se siente con la elección? ¿Qué expectativa tiene después de haber sido escogido y hasta motivado trinos del presidente Gustavo Petro?

Germán Bahamón. Me siento muy honrado y con una enorme responsabilidad, después de que el Congreso Cafetero Extraordinario número 91 me haya dado el aval para dirigir los destinos de la agremiación.

Así que trabajaré por la prosperidad de 540.000 familias. Sentí que hubo una manifestación unánime de apoyo a esta gerencia, por lo cual, lo único que haré será responder con resultados.

SEMANA. Hubo mucha controversia alrededor de la elección, ¿cómo fue en realidad esa contienda?

G.B.: Este proceso fue diseñado desde la misma Federación, el gremio cafetero y el Gobierno nacional, en un comité nacional que fue dirigido por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Allí se definieron las etapas, los hitos y los cronogramas de este proceso y se cumplió a cabalidad.

Fue un proceso bastante largo que demoró alrededor de 70 días. Después de la recepción de hojas de vida el comité directivo seleccionó siete y, finalmente, el comité nacional, en el que tienen asiento cuatro instancias: Agricultura, Hacienda, Comercio Exterior y Planeación Nacional, tomaron la decisión de una terna. Cada uno fue a los 15 comités departamentales a exponer las iniciativas y su visión de la caficultura colombiana. El 27 de abril el Congreso Extraordinario de los Cafeteros votó, se manifestó, y fue por unanimidad.

SEMANA. Durante el proceso se habló de que Huila, por ser el mayor productor, tenía mucho peso en la elección. ¿Cree que eso tuvo que ver en su elección y cómo vio la receptividad en el resto de regiones?

G.B.: Soy un huilense de tercera generación cafetera. El Huila es el primer productor a nivel nacional de café y uno de los productores de mayor calidad. Y eso definitivamente me ayuda a mí a mostrarle a las diferentes regiones cafeteras que he vivido lo que ellos viven. Pero no quiere decir que los votos de Huila hayan movido la balanza. Fue una decisión colectiva y unánime de las 15 regiones cafeteras, en beneficio de trabajar unidos por los desarrollos de las empresas cafeteras y de la prosperidad de las 540.000 familias en el café.

SEMANA. Usted tiene una demanda por inhabilidades, proveniente de la Red de Veeduría. ¿Ese proceso tiene posibilidad de prosperar, o ya eso está solucionado?

G.B.: Yo tengo una empresa, como muchos de los cafeteros. Se trata de una empresa agrícola. Es una SAS, de la cual somos socios mi esposa y yo. Es una compañía que contrata formalmente a nuestros trabajadores para vender el producto agrícola del café y el producto ganadero (leche).

Pero no hay ningún tipo de inhabilidad, ningún tipo de incompatibilidad, y menos que se haya mentido o se haya ocultado. Mi hoja de vida tenía esa información y mostraba que yo era un cafetero y que estaba buscando participar en la cadena de valor del café como un romántico cafetero.

En ese sentido, estoy muy tranquilo. Siempre se habló con transparencia y de cara al proceso.

Es más, creo que eso (tener esa empresa), fue parte de lo que sedujo a los cafeteros para elegirme. Que yo era un conocedor del café, del cultivo, de los procesos y de la transformación.

Para el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, fue el último Congreso cafetero en la presente administración. - Foto: Federación de Cafeteros

SEMANA. ¿Pero la empresa es agrícola en general o específicamente cafetera?

G.B.: Dentro del objeto social de la empresa, como SAS, hay múltiples oportunidades, pero lo único que hace en este momento es vender un producto que es un café que sale del cultivo de las regiones. Un café pergamino o un café en cereza, y que además, también vende leche, porque esa misma finca tiene unas pocas vacas lecheras. Es decir, no genera ningún tipo de inhabilidad ni incompatibilidad con los estatutos de la Federación Nacional de Cafeteros.

SEMANA. ¿Entonces usted puede seguir como socio de la empresa o se va a separar un poco de ella?

G.B.: No. No generó ninguna inhabilidad ni incompatibilidad para la elección. De todos modos, revisaré con la dirección jurídica de la Federación si hay que hacer algún tipo de cambio.

Gustavo Petro y el nuevo gerente de la Federación de Cafeteros

SEMANA. Con relación a su supuesta participación en campaña política, en la de Alejandro Gaviria, ¿qué explicación tiene?

G.B.: Según me informan mis abogados, en la denuncia temeraria que se puso en mi contra lo que se argumentaba era que en una de estas entrevistas que di a un medio regional, cuando me preguntaron si yo era de algún partido político, expresé que como ciudadano yo había ejercido mi derecho constitucional al voto y que lo había hecho por Alejandro Gaviria. Eso de ninguna manera se puede considerar como proselitismo, que además fue a posteriori.

SEMANA. Sobre el tema político con el presidente Petro. El ministro de Hacienda que estuvo en el proceso para su elección (Ocampo), se va. Ahora viene un nuevo ministro y el presidente pidió aplazar la elección, lo que no se hizo. La percepción que tenemos los colombianos es que eso genera cierta fricción, justo con un gremio que necesita mucha cercanía con el presidente. ¿Lo siente así?

G.B.: Los cafeteros hemos sido parte fundamental del desarrollo económico y social del país históricamente. Y lo que hemos logrado siempre ha sido de la mano del Gobierno Nacional. Por tal razón, debo reiterarle al presidente de la República mi indeclinable decisión de trabajar para contribuir al Plan Nacional de Desarrollo de su gobierno, que es la mejor manera de mejorar las condiciones de vida de más de 500.000 familias cafeteras que ven en ese plan de gobierno la inclusión de necesidades sentidas que esperamos se resuelvan y nosotros queremos contribuir para el logro de esos objetivos.

Es importante mejorar las condiciones de habitabilidad, de dignidad de la vivienda cafetera. También avanzar en formalización rural. Los cafeteros, en su mayoría, más del 60 %, no tienen -en promedio- más de dos hectáreas, no han tenido posibilidad de un título de propiedad. Es decir, no han dormido tranquilos.

Con todo eso en mente, buscaré yo personalmente al presidente de la República en busca de armonía, de trabajar en beneficio de los colombianos y de contribuir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo que él ha propuesto para su gobierno.

Durante el anterior comité nacional cafetero, una vez conocida la lista de 7 candidatos elegidos de una lista de 45 aspirantes, ya se habían presentado reparos. El Gobierno pidió cambios para introducir más nombres de mujeres entre los aspirantes. - Foto: Cortesía Ovidio González Soler

‘No he sido un actor político’

SEMANA. ¿Qué tanta afinidad tiene con el nuevo Ministro de Hacienda? ¿Ya tiene cita para encontrarse con él?

G.B.: Hoy mismo (28 de abril) la pediré. Ayer nos acompañó el Ministro saliente, José Antonio Campo, en ese Congreso Cafetero Extraordinario, pero buscaré en la brevedad al nuevo Ministro Ricardo Bonilla, para reunirme con él y conocer cuáles van a ser los ejes de ese Plan de Nacional de Desarrollo y le voy a expresar nuestro deseo de trabajar con su cartera, en beneficio de las familias caficultoras.

SEMANA. ¿Tiene algún temor de que el gobierno ejerza el poder de veto a su elección?

G.B.: Pues, yo fui un invitado al Congreso Cafetero y en ese Congreso Cafetero la generalidad tomó una decisión, yo no tengo información distinta a esa.

SEMANA. Con relación a los trinos que el presidente sacó a relucir, en los que usted -en el pasado- cuestionó sus actuaciones, principalmente relacionadas con violación al régimen de competencia de servicios públicos cuando fue alcalde de Bogotá y en una reunión que sostuvo con las Farc en Venezuela en 2016, quisiera decir algo en su defensa?

G.B.: Lo único que le puedo decir es que yo no he sido un actor político, no he tenido ningún cargo público con elección popular. Lo único que he hecho es trabajar más de 25 años de mi vida en el sector privado, no solo en Colombia sino en otros países de Latinoamérica, buscando siempre darle retorno a los accionistas.

Soy un ciudadano y como en algún momento pude haber tenido una opinión acerca de algo, confío en el talante democrático del presidente y en su conocimiento de ese tipo de opiniones. Obviamente, buscaré esa armonía con él, trabajar mirando hacia el futuro para construir un país con desarrollo rural importante, desarrollo económico a partir de la producción de nuestros campos, y un país con armonía y paz.