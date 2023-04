Germán Bahamón: ¿quién es el nuevo gerente de la Federación de Cafeteros? ¿Por qué se considera una rebelión del gremio contra Petro?

El Congreso Nacional Cafetero eligió este jueves al nuevo gerente de la Federación, en una decisión que se considera un acto de independencia frente al gobierno de Gustavo Petro.

Tras la polémica salida de Roberto Vélez de ese cargo, el nombre de quien llegara a ocuparlo generaba mucha expectativa, pues se trata de un organismo poderoso que maneja múltiples recursos parafiscales.

Aunque se había pedido que se aplazara la votación para que el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pudiera estar al tanto, el congreso decidió elegir de una vez a Germán Alberto Bahamón, en medio de un gran aplauso de los asistentes, congregados en la emblemática sede de la entidad en la calle 73 con séptima.

Germán Alberto Bahamón asume #AEstaHora la gerencia general de la Federación Nacional de Cafeteros en el marco del 91 Congreso Nacional de Cafeteros.

En entrevista con SEMANA, Bahamón había contado su historia de vida. En su elección su origen regional pesó. Desde hace años se venía hablando de que la Federación necesitaba alguien que fuera cafetero, más que un técnico criado en Bogotá. Y en efecto, su experiencia en el Huila, de donde es oriundo, resultó determinante.

“Soy un huilense, cafetero, ingeniero de producción agroindustrial, tengo especialización en mercado estratégico y he trabajado toda mi vida en el mundo corporativo. Empecé en Alquería, pasé por Kimberly Clark y después estuve trece años trabajando con la multinacional Sony. Fui gerente general en el Ecuador, en Centro América y el Caribe y de Sony Ericson en México. Fui director regional de todo el negocio directo de Sony en Latinoamérica y últimamente estuve cinco años, acabo de terminar, en Apple Colombia, que es la más importante del mundo”, le contó a SEMANA.

Relató cómo, cuando llegó a esta empresa fundada por Steve Jobs, la recibió con 831 millones de pesos y a diciembre del año pasado la entregó con 2,1 billones de pesos. “Entonces es una experiencia acumulada por 20 años la que estoy ofreciendo al servicio de los cafeteros colombianos para poner nuestra empresa y nuestra mejor marca que es Café de Colombia Juan Valdez en todas las tasas del mundo”, agregó.

Bahamón fue elegido entre 47 hojas de vida. Esta es la primera vez que este cargo es designado por votación de los propios cafeteros. Por eso, también existe entusiasmo frente al hecho.

SEMANA: ¿Por qué está interesado en ser el nuevo gerente de la Federación de Nacional de Cafeteros de Colombia?

GERMÁN BAHAMÓN (G.B.): No hay ninguna entidad desde el punto de vista social más importante que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Una entidad privada que tiene injerencia en 540 mil familias. Yo soy un cafetero más. He vivido en mi piel la caficultura y tengo una experiencia de más de 20 años de trabajo corporativo que me permitiría traer esa experiencia de comercio exterior y de trabajo corporativo a una entidad tan importante como la Federación. Estoy con la firme intención de aportar mi grano de arena a la caficultura colombiana.

SEMANA: En la puja, junto a usted, también están Sandra Morelli y Santiago Pardo, ¿cómo les ve a ellos?

G.B.: Lo único que puedo decir es que me honra estar con ellos dos en la terna. Esto es un proceso que ha tenido diferentes etapas y de 47 hojas de vida hicieron un filtro los miembros del comité directivo y dejaron siete personas y después en el comité nacional, que es con el concurso del Gobierno nacional, nos seleccionaron a los tres. Eso quiere decir que los tres tendríamos la posibilidad de direccionar la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia con lujo de detalles. A los dos no tengo sino respeto por ellos y cada uno está haciendo su tarea de proponer iniciativas a los 15 comités cafeteros de cuál sería en énfasis que daremos nosotros a la gerencia de la Federación. No es un plan de gobierno, es una empresa privada que tiene un plan estratégico diseñado por los cafeteros y aprobado por el congreso cafetero, es decir, lo que podríamos hacer es traer una gerencia para lograr resultados y algunos puntos esenciales donde tenemos que hacer énfasis en alguna resolución de problemas y captura de oportunidades, en ese trabajo estoy.

SEMANA: ¿Cómo se escoge al gerente de la Federación?

G.B.: Se hace en un Congreso cafetero extraordinario que se citó para el 27 de abril. En ese congreso participan los 15 comités departamentales que emiten su voto después de haber oído las sesiones. En este momento estoy en Armenia y me dirijo al comité departamental de Quindío. Estamos en este periplo, ayer estuve en Risaralda y Caldas, hoy en Quindío y Valle del Cauca, mañana voy a Norte de Santander, Cúcuta, y vamos a estar en este proceso diario de contacto con los comités departamentales hasta el 14 de abril. El 27 de abril, que es el congreso extraordinario, ellos tomarán la decisión por medio de votación.

SEMANA: ¿Con qué experiencia cuenta para llegar al cargo?

G.B.: Soy un huilense, cafetero, ingeniero de producción agroindustrial, tengo especialización en mercado estratégico y he trabajado toda mi vida en el mundo corporativo. Empecé en Alquería, pasé por Kimberly Clark y después estuve trece años trabajando con la multinacional Sony. Fui gerente general en el Ecuador, en Centro América y el Caribe y de Sony Ericson en México. Fui director regional de todo el negocio directo de Sony en Latinoamérica y últimamente estuve cinco años, acabo de terminar, en Apple Colombia, que es la más importante del mundo. La recibí con 831 millones de pesos y a diciembre del año pasado la entregamos con 2,1 billones de pesos, la mejor posición histórica. Entonces es una experiencia acumulada por 20 años la que estoy ofreciendo al servicio de los cafeteros colombianos para poner nuestra empresa y nuestra mejor marca que es Café de Colombia Juan Valdez en todas las tasas del mundo.

SEMANA: ¿Cómo está hoy la Federación Colombiana de Cafeteros y qué mejoras podría tener la agremiación?

G.B.: Valoro mucho el trabajo que hizo Roberto (Vélez), creo que la entidad está en buenas condiciones financieras y con muchas oportunidades adelante. La Federación tiene empresas como Buen Café, que es la fábrica de Chinchiná, Caldas, que debemos trabajar de la mano con ellos para potenciar y capturar las oportunidades del café en el mundo. Tenemos a Procafecol que es una empresa de la cual la Federación es socia en mayoritaria y hay que tener un plan de expansión acelerado para tener esta experiencia del café colombiano en más partes del mundo. Y tenemos diferentes entidades como Alma Café, como la Fundación Manuel Mejía, en donde debemos aprovechar todo el conocimiento adquirido y potenciarlo aún más invirtiendo fuertemente en el joven cafetero que va a ser el único que nos va a hacer terminar dando la sostenibilidad del café en Colombia.

SEMANA: Usted es huilense, ¿qué relevancia ha ganado el departamento del Huila en el sector caficultor?

G.B.: Las quince regiones son igual de importantes, pero sí hay unas que tienen un volumen mayor de producción y es Huila, que en los últimos diez años ha sido el primer productor de café en Colombia y también el mejor en tasa, siempre a través de los años ha mostrado que su tasa es de las mejores del país. Hay 83 mil familias cafeteras del Huila que han venido diciendo que es un momento en el cual el Huila merece tener un huilense al frente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el Huila es el nuevo eje cafetero.

SEMANA: El presidente Gustavo Petro dijo en algún momento que el Huila debería ser el nuevo eje cafetero, ¿lo siente como un espaldarazo del Gobierno?

G.B.: Vamos a trabajar de la mano con el Gobierno nacional en todo lo que son iniciativas absolutamente válidas para el mundo cafetero. Así como él quiere un plan importante en vías terciarias y rural, nosotros estamos trabajando y vamos a trabajar de la mano para hacerlo realidad y prestar nuestros servicios en los 15 comités para acompañarlo en ese proceso. Somos una herramienta más y queremos trabajar con el Gobierno en el sector rural y en todos estos planes sociales del Gobierno la Federación tiene que trabajar de la mano.