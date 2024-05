Sanitas, intervenida por el Gobierno Petro, habla sobre asignación de usuarios a otras EPS

Sanitas aclaró que no se encuentra en proceso de asignación o promoción de traslados obligatorios de los usuarios a otras entidades prestadoras de salud. Asimismo, precisó que no ha autorizado a personas externas a la compañía para adelantar procesos de traslados de sus afiliados a otras administradoras y, además, mencionó que no se realiza ningún cobro por los trámites que se adelanten.