Petro responde a Uribe tras sablazo que le lanzó señalándolo de “quebrar las EPS”, el presidente dijo que es “mentira”

Mauricio Marín no va más como presidente de Fiduprevisora: renunció en medio de crisis por nuevo modelo de salud para maestros

“Sura y otras buenas EPS han prestado un servicio excelente a la comunidad. No han especulado. El Gobierno las ha quebrado. Nos quieren llevar a un sistema público que empezará derrochando y terminará sin presupuesto ”, posteó Uribe.

Sura y otras buenas EPSs han prestado un servicio excelente a la comunidad. No han especulado. El Gobierno las ha quebrado. Nos quieren llevar a un sistema público que empezará derrochando y terminará sin presupuesto. Con Sura el servicio ha sido de primera calidad, vamos para…

“Los indicadores básicos de salud no son buenos, la población de media Colombia tiene dificultades para acceder a la salud. Propongo restablecer el proyecto de ley y transformar las EPS de aseguradoras en gestoras. Financiar un fuerte sistema preventivo para todo el país y así abaratar a mediano plazo los costos del sistema total”, posteó el presidente Petro.

Luego, sentenció: “Los colombianos no podemos permitir que el sistema se desmorone y aprobar una reforma que nos regresará al seguro social. Hoy tenemos que rechazar lo que está pasando. Esa actitud neochavista está llevando a que las EPS estén pidiendo salir del sistema. Lo que no consiguió la pandemia lo está logrando este gobierno populista. Todo lo que se construyó no se puede ir por la borda por culpa de un gobierno indolente”.