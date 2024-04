Un día de trabajo por el valor del trabajo

Ahora bien, cuando una autoridad administrativa de cualquier orden decreta un “día cívico” o se crea un día feriado o festivo, la consecuencia es precisamente no trabajar (o invitar a no hacerlo), pero, eso sí, sin desmerecer o rechazar la remuneración de ese día. Incluso el día del trabajo se celebra no trabajando.

Desde luego que no. Hay cierta rebeldía, algo de paternalismo y mucho de cinismo en las jornadas forzosas de reflexión invitando a no trabajar, por cualquier causa. Es promover no trabajar, no producir, no aportar, no hacer, pero no dejar de cobrar. Sobre todo cuando el que paga la nómina pública o privada es precisamente es otro.