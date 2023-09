Urge acelerar y generar confianza en las obras civiles en el país

Resalta la adjudicación de siete de los proyectos 5G (seis carreteras y un proyecto fluvial), “no obstante, hay varios proyectos 5G (no solo viales, también aeroportuarios, ferroviarios y fluviales) que aún están en etapa de estructuración y cuyo cronograma de licitación y adjudicación no es claro”. Por ello, considera fundamental que el Gobierno priorice estos proyectos.