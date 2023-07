El ‘truco’ de tres tarjetas de crédito que no cobran cuota de manejo; se ‘desquitan’ de la siguiente manera

Para nadie es un secreto que las tarjetas de crédito son armas de doble filo cuando no se les da el uso correcto. Si bien pueden sacar a más de uno de un aprieto, también acarrear deudas inimaginables, si se es un comprador compulsivo.

Es cierto, hay bancos con productos en los que no se cobra manejo de tarjeta. Sin embargo, lo que no cobran por el manejo de tarjeta, lo hacen por otro lado: cobrando los intereses por días y no por meses.