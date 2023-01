Tips para manejar correctamente las finanzas este 2023

‘Año nuevo, vida nueva’, según reza el adagio popular, ello incluye, por supuesto, metas nuevas, y el factor económico no se escapa de los nuevos objetivos que miles de personas se proponen para alcanzar, sobre todo, porque muchas veces se piensa que “el dinero no alcanza”.

Es por esto que hay gastos que se deben tener en cuenta para hacer un mejor uso del dinero y que tenga un buen rendimiento. Por ello, decenas de expertos en finanzas han brindado consejos para dejar de lado malos hábitos financieros.

Por ejemplo, en la cuenta Mis Propias Finanzas en Twitter, dejaron varios tips económicos para este año, porque, como lo afirmaron, se viene un tiempo “duro, con inflación, recesión, desaceleración”:

1. “Frugalidad (moderación) y ahorro. “Apriétate el cinturón. No compres cosas que no necesitas. No compres cosas para impresionar a los demás”, dicen los expertos. Esto, debido a que las personas suelen gastar mucho dinero adquiriendo bienes que no necesitan y que tampoco aportan valor a mejorar su calidad de vida.

salario mínimo legal vigente incrementó un 16 % en 2023 - Foto: Foto: Arturo Delgadillo Abello

2. Hacer un presupuesto todos los meses. “Antes de que empiece el mes, escribe en qué vas a gastar y cuánto. De esta forma, tendrás claros los límites y encontrarás oportunidades para ahorrar más. En nuestra página puedes descargar una plantilla gratis para hacer tu presupuesto”, recomiendan.

3. Evitar las deudas con la tarjeta de crédito: La deuda de las tarjetas es Carísima. Por lo que enfatizan en que si se ha de hacer uso de ese medio de pago, lo ideal sería para aprovechar descuentos que brindan los diferentes comercios, al cancelar las compras de esta manera. Además, que si se difieren los pagos a una sola cuota, no se cobra ningún interés y, en cambio, sí pueden obtenerse los descuentos.

Se viene un año duro.



Inflación, recesión, desaceleración.



Estas son 6 consejos financieros que te ayudarán a superar los momentos difíciles: — Mis Propias Finanzas (@MPFinanzas) December 25, 2022

4. Pagar las deudas: Desde Crédito Maestro sugieren que para pagarlas cuanto antes, conviene organizar un plan, estipulando cuánto ha de pagarse y deben fijarse fechas, ya que esto obligará al individuo a salir de deudas en un menor tiempo del que podría tardarse si los pagos se hacen de manera desorganizada.

5. Invertir: De acuerdo con varios economistas, es un buen momento para invertir en activos como bienes raíces, en negocios digitales, en dólares, fondos de inversión, entre otros, según el portal Tributi.

6. Buscar otras fuentes de ingreso: “Empieza a buscar la forma para dejar de depender solo de tu salario”, afirman Carolina Pineda MBA, y Juan Pablo Zuluaga, cofundador de BáN Capital. Algunas opciones, según los expertos, son, por ejemplo, la creación de un Ebook, un curso online, brindar asesorías, o dar tutorías, hacer dropshipping (hacer envíos), o trabajar con el marketing de afiliados.

7. Establecer un presupuesto y ¡adherirse a él!: Esto significa que se debe establecer un monto, sobre el cual girarán los gastos que se realizarán para esta temporada, donde no se debe incurrir en excesos.

“El error más grande en estas fechas es el efecto abundancia, es decir, al ver que tenemos más dinero por el aguinaldo o bonos, hay una tendencia a gastar más. Para contrarrestar esto es necesario generar un presupuesto y etiquetar el destino de cada recurso”, expresa docente Francisco Orozco, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, a través de su portal Conecta.

2. Crear una lista de las compras y evaluar las opciones: esto quiere decir que se debe determinar un monto, sobre el cual girarán los gastos que se realizarán, donde no se debe incurrir en excesos. Orozco indica que es importante tener conciencia sobre lo que se quiere comprar e inclusive, reevaluar esos artículos que se desean adquirir, con base en las prioridades y/o necesidades.