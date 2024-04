Dólar en Colombia en casas de cambio: así cotiza la divisa este miércoles 10 de abril

Precio del dólar en casas de cambio para este 10 de abril: así se mueve la divisa

Si usted va a comprar dólares en casas de cambio, es importante que sepa cómo funcionan estos establecimientos. En Colombia, los precios definidos en las casas de cambio no dependen de ninguna autoridad oficial, sino que son definidas autónomamente por estas, analizando una serie de factores, como los precios de la competencia, los precios en bancos, la TRM y el precio promedio en bolsa.