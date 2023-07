Dólar: ¿llegó la hora comprar? Esto dicen los expertos

Claro, esto no es solo del peso colombiano, pues este año el dólar se ha debilitado entre 8 y 10 por ciento frente a las principales monedas del mundo, pero es innegable que ganar 17 por ciento no es poca cosa y muchos lo atribuyen a una reducción de la incertidumbre que trajo el cambio de gobierno.

Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, cree factible que la tasa de cambio se mantenga alrededor de 4.000 pesos. Aun cuando seguirá muy atada a lo que ocurra con la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, es un hecho que se pasó de una situación con muchos agentes domésticos cambiando o intentando cambiar sus ahorros e ingresos hacia dólares a la situación contraria, en la que ya están trayendo plata del exterior para convertirla en pesos. En su concepto, para que la divisa baje un poco más se requeriría suavizar la idea de una transición energética rápida y que no se pueda explorar ni explotar petróleo. “Si eso pasa, la tasa de cambio puede llegar a 3.800 pesos”, sostiene.

Édgar Jiménez, profesor de finanzas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, anticipa que el dólar podría caer por debajo de 4.000 pesos al final del año debido a la expectativa de los mercados de que la FED no aumentará e, incluso, reducirá sus tasas. Advierte, no obstante, que el día que la FED empiece a bajar sus tasas muchos van a preguntar: ¿y por qué el dólar no baja? La respuesta es que el mercado ya lo descontó por anticipado.