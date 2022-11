Precio del dólar en Colombia vivió una jornada de alzas pero al final cerró en 4.895 pesos

Esta jornada se negoció bajo la modalidad de Next Day.

El dólar en Colombia vivió una jornada de relativa calma este jueves -24 de diciembre- día festivo en los Estados Unidos, donde se celebra la acción de gracias. Durante esta sesión no se presentaron mayores cambios en su cotización, aunque el ritmo propio del mercado lo llevó a cerrar con una ligera alza, en medio de las operaciones que se concretaron bajo la modalidad next day o de día siguiente.

Al cierre de esta sesión, la Bolsa de Valores de Colombia informó que la moneda estadounidense terminó con un último precio de 4.895 pesos, el cual supera por apenas $5 la cotización final del pasado jueves, cuando quedó en 4.890 pesos. De esta forma rompe la racha de cuatro días seguidos con precios a la baja que traía desde el pasado lunes, influenciado por el ambiente de calma que hay entre los inversionistas.

Así mismo, esta divisa manejó durante el día una cotización promedio de 4.893 pesos, la cual es 17,9 pesos superior que la Tasa Representativa del Mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 4.875 pesos con 91 centavos. Por el festivo de acción de gracias en Estados Unidos, mañana viernes regirá la misma TRM que se vio en esta ocasión, ya que no se ajustan valores en los mercados.

Por ahora el ambiente entre los inversionistas es de relativa calma, luego de que se conociera que la Fed no está contemplando nuevas alzas drásticas en las tasas de interés del gigante norteamericano. Esto se debe en gran medida a que poco a poco la inflación está dando señales de desaceleración y de a poco se aleja el temor a una recesión que había hace unos meses entre los inversionistas.

El mundo estaba atento a lo que dijeran las minutas de la Fed (reserva federal o banco central), sobre las proyecciones de esa autoridad monetaria de cara a los próximos meses. Al final se vio que algunos de sus miembros analizan la posibilidad de ralentizar las agresivas alzas de tasas de interés que han venido anunciando desde hace algunos meses, en medio de su lucha contra la inflación.

En otros valores para esta divisa, a lo largo del día alcanzó máximos de 4.918 pesos y mínimos de 4.880; lo que deja ver que fue una jornada de una oscilación marcada, aunque sin fuertes cambios en su cotización para mañana.

Otro punto de calma para los mercados llegó luego de que Estados Unidos prolongara por tres meses la exención de aranceles aduaneros punitivos a una serie de productos chinos considerados útiles en la lucha contra la pandemia de covid-19, según anunció esta semana la oficina del representante comercial (USTR). Esto se traduce en un mejor dinamismo en las exportaciones e importaciones que favorecerá el flujo de divisas.

Las exenciones que vencían el 30 de noviembre se extienden hasta el 28 de febrero. Un total de 81 productos se benefician con esta exención desde finales de diciembre de 2020, señaló en un comunicado. China no la pasa bien en este momento por culpa del Covid-19 que ha obligado al gobierno de ese país a cerrar nuevamente sus fronteras y decretar confinamientos muy drásticos para frenar el contagio.

En el contexto local, todavía se sienten los efectos del anuncio que hizo esta semana el gobierno del presidente Gustavo Petro de eliminar el día sin IVA que se tenía previsto para la otra semana, ya que en su concepto no representa ningún beneficio para el país. Esto ha hecho que muchas empresas reduzcan sus márgenes de ganancias para este mes, que no ha sido fácil para muchos por culpa de la inflación, que en Colombia sigue en niveles que no se veían hace 20 años.

Por último, hay que tener en cuenta que los precios del petróleo volvieron a caer con fuerza ayer miércoles, impulsados por el resurgimiento de la pandemia de coronavirus en China, pero también afectados por la perspectiva de un tope en el precio del petróleo ruso, considerado tímido.

El precio del barril de petróleo Brent del Mar del Norte, para entrega en enero cayó 3,33 %, para cerrar en 85,41 dólares, en tanto el barril del West Texas Intermediate (WTI), también para entrega en enero, descendió 3,59 %, a 77,94 dólares.

*Con información de AFP.