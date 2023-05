Acopi, gremio de microempresas, entre los pocos que dice que logró meter sus peticiones en la ponencia de reforma laboral

Es fuerte la polémica que hay en Colombia alrededor de la reforma laboral, de la cual, se conoció una ponencia preliminar, previo a la radicación del documento oficial, para que pueda iniciar el trámite en la Cámara de Representantes.

Los empresarios sostienen que habrá un fuerte impacto en el costo de generar empleo, lo que podría ser contraproducente en un país que requiere, no solo disminuir el desempleo, sino avanzar en la formalización de los puestos de trabajo.

Se han instalado mesas de concertación, a las que han asistido gremios, sindicatos, analistas, expertos en el tema, para construir el documento, según ha sustentado la propia ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

María Fernanda Carrascal, reforma laboral. - Foto: Guillermo Torres / Semana

No obstante, en el Congreso se ha generado un inconformismo de parte de algunos parlamentarios, principalmente, de los que hacen parte del grupo de ponentes, quienes tendrán la misión de defender la propuesta en los estrados de las comisiones séptimas.

El alegato está en torno a la no participación de varios de los ponentes, mientras se habla ya de un documento concertado que estaría solo pendiente de las últimas puntadas.

También algunos voceros de empresas han salido a dar declaraciones relacionadas con su participación en las mesas de concertación, pero, sin que sus recomendaciones hayan sido escuchadas.

En ese contexto, el gremio de pequeñas, medianas y microempresas, Acopi, se destacó entre muchos de los que se han referido a la reforma laboral, al decir que varias de sus propuestas se acogieron en la ponencia que salió a relucir, la cual, no obstante, no sería la definitiva, toda vez que la coordinadora ponente, María Fernanda Carvajal, confirmó que fue aplazada la radicación del texto, para el miércoles 17 de mayo, pues se convocó a una nueva reunión para escuchar a todos los ponentes.

Presidente Gustavo Petro radicó la reforma laboral - Foto: Semana

Lo que le escucharon a Acopi

Según expresó la vocera del gremio Acopi, Rosmery Quintero, dentro de las propuestas que les acogieron en la ponencia están: la inclusión del preaviso de renuncia por parte del trabajador.

De igual manera, les aceptaron la continuidad de los instrumentos de política pública para la generación de empleo juvenil, femenino y para personas en condición de discapacidad. Este punto en particular tendrá mucho peso, pues la reforma laboral ha sido criticada porque no incluye medidas para la generación de empleo, en particular, para la mujer y los jóvenes.

En el paquete de ideas que puso Acopi también se incluyen la realización del Día de la Familia por parte de las Cajas de Compensación; el incremento salarial de acuerdo con el IPC (Índice de Precios al Consumidor) para los trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos. Hasta el momento, esa medida solo aplica para remuneraciones de un salario mínimo.

Adicionalmente, las Mipymes incluyeron la posibilidad de concertar entre trabajador y empleador una jornada flexible de personas con responsabilidades familiares, que en el caso de la mujer en estado de embarazo, la protección de la estabilidad laboral cobijara al cónyuge, pareja o compañero/a permanente si ella no tiene un empleo formal, y es su beneficiaria en el sistema de seguridad social en salud.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dice que una reforma laboral debe generar mayores oportunidades de trabajo, reducir la informalidad y aumentar la capacidad productiva. - Foto: Andi

Darán la batalla por indemnizaciones

De acuerdo con la vocera de Acopi, aún no han concluido. En las mesas técnicas que siguen, insistirán en el objetivo de ”minimizar el impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas”.

Acopi señala que están dando la batalla para que las indemnizaciones tengan montos más razonables, como ya se empiezan a evidenciar en la ponencia preliminar.

Además, “en cuanto a la remuneración del trabajo en días de descanso, se ha acogido nuestra propuesta de establecer una gradualidad, de manera que a partir de julio de 2024 se incrementará el recargo en un 80%, a partir de julio de 2025 en un 90% y a partir de julio de 2026 en un 100%”, sostuvo.