Atención: destapan ponencia de reforma laboral que se radicará en el Congreso de la República, y llega recargada

A unas horas de que sea radicada en el Congreso de la República la ponencia de la reforma laboral para primer debate en comisiones séptimas del Legislativo, el documento fue destapado y evidencia que le realizaron ajustes, con los cuales, el proyecto de ley llega recargado, no solo con nuevos artículos, sino con cambios en los que originalmente había propuesto el Gobierno.

El texto de la ponencia contiene un abultado resumen, de 245 páginas, que recoge tanto el articulado como lo ocurrido en el proceso de construcción de las propuestas, las cuales vienen con ajustes en comparación con las originales presentadas por el Gobierno. En ellas, se habían destacado temas relacionados con pago de horas extras, contratos de prestación de servicio, definición de jornada diurna y nocturna, indemnizaciones más onerosas para desestimular los despidos en las empresas, entre otras.

La ponencia para primer debate, que, no obstante, no sería la definitiva, pues está sujeta a la revisión de todos los ponentes, conserva la estructura original, en el sentido de que plantea más una transformación del Estatuto del Trabajo, es decir, no está hecha para promover la generación de empleo, sino para mejorar las condiciones de los empleados que están insertos en el mercado laboral dentro de la formalidad, según las críticas desde varios frentes (gremios y analistas).

Reforma laboral. El presidente Gustavo Petro y la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, en la presentación del proyecto de ley. - Foto: César Carrión - Presidencia

Según confirmó María Fernanda Carrascal, coordinadora ponente de la reforma, la ponencia destapada se trata de la que tendrán que revisar los ponentes, quienes, no obstante, no son todos los que fueron elegidos, pues los de los partidos de oposición han señalado que podrían presentar una propuesta negativa a la oficial del partido de Gobierno.

¿Qué tiene la ponencia?

Así las cosas, se mantiene incólume la idea de pagar más caro el trabajo a partir de las 6 de la tarde, hora en la que termina la jornada diurna, con lo cual, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Cortés, había puesto unas cifras que sustentaban que, al ser remunerada una hora de trabajo habitual, en 4.700 pesos, y una noctura en 6.700 pesos, los trabajadores colombianos habían perdido muchos recursos desde que se aplicaron medidas que extendieron el día laboral hasta las 9 de la noche.

La transformación al Código del Trabajo propuesta en la ponencia se hace con 79 artículos, varios de los cuales tienen nueva redacción y cambios sustanciales como los ya mencionados como ejemplo.

Del articulado que incluye la ponencia, 76 ítem son del proyecto original (varios cambiados en algún aspecto) y tres son completamente nuevos.

Además, de acuerdo con las explicaciones de la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, hasta el momento hay 39 artículos totalmente acordados. Otros 38 permanecen abiertos, para el debate. También hay 2 propuestas de artículos que están ‘casi cerrados’, según la parlamentaria.

Un cambio sustancial en indemnización

En el proyecto original venía un pago al trabajador despedido con causa injustificada, de 45 días de salario adicionales, si llevaba un año de trabajo. En caso de más de un año le reconocían 45 días adicionales de salario sobre los 45 básicos del literal a, (es decir, los del primer año), “por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción”.

Además de reuniones previas a la elaboración de la reforma laboral, los ponentes adelantaron 10 encuentros para construir la ponencia que irá a primer debate. - Foto: CCC

El cambio sustancial en la ponencia es que ese número de días para el que lleva más de un año seguido laborando y hasta 5 años, se reduce a 15 días sobre los 45 básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero. Al tema le agregan reconocimiento de días a medida que el trabajador lleva más años trabajando. Por ejemplo, si el trabajador tuviere 5 años o más de servicio continuo y menos de diez 10 años, se le pagarán treinta (30) días adicionales de salario sobre los 45 básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero.

Dominicales al 100 %

Sobre el tema de dominicales, en la ponencia se hace precisión al día de descanso. De esa manera, la nueva redacción sugiere que “el trabajo en día de descanso obligatorio, o días de fiesta se remunera con un recargo del ciento (100 %) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la semana completa”. Se entendería que el pago con ese recargo se hará en cualquier día de descanso, no solo cuando coincide con un domingo.

Así quedarían las plataformas

En relación con los trabajadores de plataformas, en la ponencia se evidencia que “se dispone la obligación de vincularlos mediante contrato de trabajo con todos los derechos y garantías, prohibiendo el pacto de exclusividad, transitando hacia la formalización de este tipo de actividades. Para cumplir este fin se estipula un contrato laboral especial que responda a las características del sector”.

Contratos de prestación de servicio

Un tema controversial desde que se conoció la propuesta, es el que está relacionado con la restricción a los contratos a término fijo, que en ocasiones requieren los empleadores, pues las actividades que realizarán los contratados solo son temporales. En el proyecto original se establecía que podrían celebrarse, hasta por dos años y ahora se flexibiliza un poco y se permitirán, hasta 3 años.

No hay que olvidar que, desde este momento, la pelota está en la cancha del Congreso, donde, según han expresado varios funcionarios del Ejecutivo, es donde se aprueban las leyes de la República.

Trabajador agropecuario no se contrata por intermediación

En el componente del trabajador agropecuario, en el cual, se crea la modalidad de jornal agropecuario para remunerar los contratos agropecuarios. se destaca como novedad que “queda prohibida la vinculación de trabajadores agropecuarios mediante empresas de servicios temporales y la tercerización laboral”.